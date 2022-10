Wiedźmin Sirius spodoba się fanom serialu Netflixa. Będzie to produkcja inna od reszty z serii

Zdecydowanie mogę powiedzieć, że Project Sirius nie jest grą mobilną. Kiedy o tym rozmawialiśmy, myślę, że tak naprawdę mówiliśmy o szerszej grupie demograficznej, co oznacza, że ​​chcemy dotrzeć do ludzi, do których niekoniecznie skutecznie docieraliśmy poprzez gry Wiedźmin, które do tej pory robiliśmy. Wyobraź sobie ludzi, którzy oglądali serial, ale niekoniecznie grają w bardzo mroczne, hardcorowe gry RPG. Więc jest to rodzaj rozważań, który się za tym kryje.

W dalszej części wypowiedzi Michał Nowakowski przyznał, że Wiedźmin Sirius nie powinno się porównywać do innych projektów z serii, w tym do Wiedźmin Polaris, który rozpocznie zupełnie nową sagę. Twórcy z The Molasses Flood swoim projektem celują w jak najszerszego odbiorcę, jak zrobił to Wiedźmin od Netflixa.

Projekt Sirius jest tym, który dotrze do szerszej grupy odbiorców – do osób zainteresowanych franczyzą i IP, ale którzy niekoniecznie grających w hardcorowe gry RPG, takie jak seria Wiedźmin, którą prezentowaliśmy do tej pory.

Wiedźmin Sirius nie jest małym projektem

Wiedźmin Sirius nie jest jednak mniejszą produkcją. Nowakowski wspomniał, że to „ambitny projekt” i nawet jeżeli będzie mniej rozbudowany od Polarisa oraz Canis Majoris, to twórcy wciąż myślą o Siriusie, jako o dużej grze.