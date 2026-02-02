Tajemnicza nowa gra Bloober Team to nie to, na co liczyli fani. Deweloper jasno stawia sprawę

Ten projekt nie jest remake’iem żadnej gry.

Bloober Team uciął spekulacje dotyczące swojego tajemniczego projektu, który w ostatnich dniach rozpalił wyobraźnię fanów survival horroru. Część graczy była przekonana, że zapowiadana gra może być remake’iem kultowego, ale kontrowersyjnego Rule of Rose. Polski deweloper postanowił jednak jednoznacznie zdementować te przypuszczenia.

Rule of Rose Remake to nie gra, nad którą pracuje Bloober Team

Źródłem plotek był krótki teaser, w którym pojawił się motyw czerwonej róży na specjalnej stronie studia. Dla wielu odbiorców był to wystarczający trop, by połączyć zapowiedź z grą Punchline z 2006 roku. Tym bardziej że Bloober Team ma już doświadczenie w odświeżaniu znanych marek, odpowiadając za Silent Hill 2 Remake oraz pracując nad kolejnym projektem osadzonym w tym uniwersum.