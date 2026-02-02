Tajemnicza nowa gra Bloober Team to nie to, na co liczyli fani. Deweloper jasno stawia sprawę

Bloober Team uciął spekulacje dotyczące swojego tajemniczego projektu, który w ostatnich dniach rozpalił wyobraźnię fanów survival horroru. Część graczy była przekonana, że zapowiadana gra może być remake’iem kultowego, ale kontrowersyjnego Rule of Rose. Polski deweloper postanowił jednak jednoznacznie zdementować te przypuszczenia.
Rule of Rose Remake to nie gra, nad którą pracuje Bloober Team
Wątpliwości rozwiał prezes studia Piotr Babieno, który odniósł się do sprawy w serwisie LinkedIn:
Miłe przypuszczenie, ale nie. To na pewno nie odnosi się do żadnego remake’u.
GramTV przedstawia:
Warto przypomnieć, że Rule of Rose było survival horrorem osadzonym w Wielkiej Brytanii lat trzydziestych XX wieku. Gra opowiadała historię dziewiętnastoletniej Jennifer uwięzionej w świecie rządzonym przez dziewczęcą hierarchię znaną jako Red Crayon Aristocrats. Tytuł jeszcze przed premierą wzbudzał ogromne kontrowersje w Europie, głównie za sprawą krążących plotek o rzekomo skrajnych treściach. Brytyjska Video Standards Council uznała te zarzuty za bezpodstawne, jednak mimo tego wydanie gry w Wielkiej Brytanii zostało anulowane przez wydawcę.
