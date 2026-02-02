Zaloguj się lub Zarejestruj

Tajemnicza nowa gra Bloober Team to nie to, na co liczyli fani. Deweloper jasno stawia sprawę

Radosław Krajewski
2026/02/02 17:45
0
0

Ten projekt nie jest remake’iem żadnej gry.

Bloober Team uciął spekulacje dotyczące swojego tajemniczego projektu, który w ostatnich dniach rozpalił wyobraźnię fanów survival horroru. Część graczy była przekonana, że zapowiadana gra może być remake’iem kultowego, ale kontrowersyjnego Rule of Rose. Polski deweloper postanowił jednak jednoznacznie zdementować te przypuszczenia.

Rule of Rose

Rule of Rose Remake to nie gra, nad którą pracuje Bloober Team

Źródłem plotek był krótki teaser, w którym pojawił się motyw czerwonej róży na specjalnej stronie studia. Dla wielu odbiorców był to wystarczający trop, by połączyć zapowiedź z grą Punchline z 2006 roku. Tym bardziej że Bloober Team ma już doświadczenie w odświeżaniu znanych marek, odpowiadając za Silent Hill 2 Remake oraz pracując nad kolejnym projektem osadzonym w tym uniwersum.

Wątpliwości rozwiał prezes studia Piotr Babieno, który odniósł się do sprawy w serwisie LinkedIn:

Miłe przypuszczenie, ale nie. To na pewno nie odnosi się do żadnego remake’u.

Warto przypomnieć, że Rule of Rose było survival horrorem osadzonym w Wielkiej Brytanii lat trzydziestych XX wieku. Gra opowiadała historię dziewiętnastoletniej Jennifer uwięzionej w świecie rządzonym przez dziewczęcą hierarchię znaną jako Red Crayon Aristocrats. Tytuł jeszcze przed premierą wzbudzał ogromne kontrowersje w Europie, głównie za sprawą krążących plotek o rzekomo skrajnych treściach. Brytyjska Video Standards Council uznała te zarzuty za bezpodstawne, jednak mimo tego wydanie gry w Wielkiej Brytanii zostało anulowane przez wydawcę.

Bloober Team nie zdradza, czym dokładnie jest nowy projekt. Wiadomo jedynie, że nie będzie to remake żadnej istniejącej gry. Więcej szczegółów poznamy już podczas oficjalnego ogłoszenia gry, które nastąpi już 14 lutego.

Źródło:https://www.psu.com/news/bloober-team-shoots-down-speculation-that-its-mysterious-project-is-a-rule-of-rose-remake/

