Nowe RPG zebrało ogromne wsparcie na Kickstarterze

Dlaczego gracze tak mocno wsparli turowe RPG Soverain?

Soverain: An Eternal Legend błyskawicznie stało się jednym z najgłośniejszych projektów na Kickstarterze ostatnich dni. Nowe taktyczne RPG inspirowane seriami Fire Emblem i Final Fantasy przyciągnęło ogromne zainteresowanie graczy, osiągając założony cel finansowania w mniej niż 12 godzin od startu kampanii. Soverain: An Eternal Legend – nowe taktyczne RPG Za produkcję odpowiada Jonathan Brassaud, który przez trzy lata rozwijał projekt samodzielnie, zanim zdecydował się założyć własne studio Tentacule Mauve. Deweloper wcześniej pracował przy takich grach jak Assassin's Creed Valhalla oraz Riders Republic, ale Soverain określa mianem swojego „wymarzonego projektu”. Kampania Kickstarter wystartowała 12 maja z celem wynoszącym około 30 tysięcy dolarów. Twórcy nie spodziewali się jednak aż tak szybkiego sukcesu. W chwili publikacji materiału projekt zgromadził ponad 700 wspierających i przekroczył próg 42 tysięcy dolarów. Dzięki wsparciu graczy oraz wydawcy studio planuje ukończyć produkcję do końca 2027 roku.

Soverain wyróżnia się przede wszystkim ręcznie przygotowaną pixelartową oprawą inspirowaną między innymi Sea of Stars. Twórcy zapowiadają jednak znacznie dojrzalszy klimat fabularny, czerpiący inspiracje z Game of Thrones. Historia ma koncentrować się na politycznych konfliktach, relacjach między bohaterami i decyzjach podejmowanych przez gracza. Jednym z najważniejszych elementów gry ma być system walki. Starcia będą nie tylko taktyczne, ale również wpłyną na przebieg fabuły i interakcje z postaciami niezależnymi. Styl prowadzenia walki czy konkretne decyzje podczas bitew mogą odblokować nowe dialogi, dodatkowe misje lub zmienić zachowanie bohaterów. Produkcja zaoferuje również rozbudowaną personalizację postaci, system rozwoju bazy oraz eksplorację świata. Twórcy podkreślają, że chcą połączyć klasyczne rozwiązania znane fanom japońskich RPG z nowoczesnym podejściem do narracji i konsekwencji wyborów. Sukces Soverain to kolejny z tytułów stylu retro RPG-ów, które są w ostatnich latach coraz bardziej popularnej. Spore zainteresowanie nowym projektem Tentacule Mauve może być kolejnym dowodem na siłę tego trendu.

Gra „Soverain” czerpie inspirację z legendarnych taktycznych gier RPG, takich jak „Final Fantasy Tactics” i „Fire Emblem”, łącząc rozbudowaną strategię turową z bogatą i zawiłą fabułą. Czeka na Ciebie wielowarstwowa historia pełna intryg politycznych, nieoczekiwanych zwrotów akcji i postaci o złożonej moralności, w której każda decyzja podjęta podczas bitwy kształtuje rozwój bohaterów i wpływa na przebieg fabuły. Soverain zmierza na PC, Steam Decka oraz obie generacje Nintendo Switch. Niewykluczone są również wersje na kolejne platformy. Już przed rozpoczęciem zbiórki tytuł znajdował się na listach życzeń ponad 18 tysięcy użytkowników, co jak na niezależne RPG jest bardzo dobrym wynikiem.