Wiedźmin: Legacy oficjalnie zapowiedziany. Powstaje nowa gra osadzona w świecie Geralta

Bardzo się cieszymy, że ponownie możemy współpracować z Go On Board nad grą planszową. To dla nas świetna okazja, by rozwinąć uwielbiane przez wielu uniwersum i zagłębić się bardziej w wydarzenia, które do tej pory nie wybrzmiały w pełni w grach i serii książek – powiedział Jan Rosner, VP of Business Development w CD PROJEKT RED.