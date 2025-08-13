Na Steam zadebiutowała nowa strategia, polecana przez 87% graczy. Przypomina kultowego Warcrafta 3

Gracze chwalą nową strategię z elementami RPG, która pojawiła się już na Steam.
Wczoraj zadebiutował w ramach wczesnego dostępu The Scouring, gra określana przez fanów jako duchowy spadkobierca legendarnego Warcrafta 3. To strategia czasu rzeczywistego, która przenosi graczy do świata nieustannej wojny między ludźmi a orkami. Klasyczne mechaniki budowania baz, zbierania zasobów i dowodzenia armiami łączą się tu z dynamicznymi bitwami, w których decydują taktyka, refleks i umiejętne wykorzystanie magii. Gracze muszą także przygotować się na nocne ataki hord nieumarłych, które potrafią całkowicie odmienić przebieg kampanii.
The Scouring – nowa strategia dla fanów Warcrafta 3
Jedną z największych nowości jest tryb, w którym gracz wciela się w potężnego bohatera, a sterowanie całą armią i zapleczem przejmuje sztuczna inteligencja. Dzięki temu rozgrywka nabiera charakteru RPG, gdzie postać zdobywa doświadczenie, znajduje przedmioty i rozwija niszczycielskie umiejętności, które mogą przesądzić o wyniku bitwy. W trakcie gry można schodzić do lochów, walczyć z bossami i zdobywać legendarne artefakty, które w znaczący sposób wpływają na przebieg starć.
The Scouring oferuje szeroki wachlarz trybów wieloosobowych, począwszy od meczów rankingowych, przez klasyczne free-for-all, po drużynowe bitwy nawet dla ośmiu uczestników. Możliwość zawierania sojuszy, zrywania ich w kluczowym momencie oraz prowadzenia polityki na polu bitwy dodaje rozgrywce nieprzewidywalności. Niestandardowe ustawienia meczów pozwalają na tworzenie scenariuszy dopasowanych do preferencji graczy.
Twórcy postawili także na pełną integrację z Warsztatem Steam. Gracze mogą pobierać i udostępniać własne mapy, tryby i skrypty SI, a dzięki rozbudowanym narzędziom moderskim powstają projekty, które całkowicie odmieniają zasady zabawy. To otwiera drogę do nieograniczonej kreatywności i sprawia, że każda rozgrywka może być inna.
Gra narodziła się jako pasjonacki projekt jednego dewelopera, zainspirowanego klasykami gatunku RTS. Z czasem, dzięki wsparciu społeczności, The Scouring rozrosło się w pełnoprawną produkcję, której rozwój ma być kontynuowany w oparciu o sugestie graczy.
Obecnie The Scouring można kupić na Steam za 89,99 zł. Oferta trwa do 26 sierpnia. Poniżej zobaczycie premierowy zwiastun gry.
