Wiedźmin jako polski serial z lat 50. Wygląda lepiej od wersji z Michałem Żebrowskim?

Prowadzący kanał Zły Maciek wpadł na ciekawy pomysł, aby tworzyć wizję starych polskich filmów i seriali kultowych produkcji, przy pomocy sztucznej inteligencji. Chociaż projekty nie wymagały aż tyle czasu i zasobów, jak stworzenie podobnych materiałów od podstaw z prawdziwymi aktorami, to wciąż robią ogromne wrażenie i pokazują, jak mógłby wyglądać chociażby aktorski serial Gothic 2, gdyby powstał w Polsce w czasach PRL-u. Niedawno na kanale pojawił się film, który prezentuje Gothica w wersji anime z lat 80., zawierający charakterystyczny styl animacji dla tamtego okresu. Teraz powracamy do nieco bardziej swojskich klimatów, a konkretniej do Wiedźmina i wizualizacji aktorskiego serialu o przygodach Geralta, gdyby ukazały się w latach 50. ubiegłego wieku.

Wiedźmin jako polski serial aktorski z czasów PRL-u

Materiał pozwala zobaczyć, jak mógłby wyglądać popularny łowca potworów, a także inne znane z książek, czy gier postacie, jak Ciri, Yennefer, Triss, Borch Trzy Kawki, Vesemir, Myszowór, czy Yarpen Zigrin, Emhyr, a nawet piękny złoty smok. Całość utrzymana jest w klimacie znanym z samego Wiedźmina, więc nie brakuje mrocznych lasów, czy wypełnionych bogactwem zamkowych murów.