Wiedźmin 4 „wyzwaniem” dla CD Projekt RED po Cyberpunku 2077. Studio gotowe na tworzenie dwóch serii

Podobnie wypowiada się reżyser gry Wiedźmin 4, Sebastian Kalemba, który zdradził, że powrót do znanej serii również wymagał czasu i adaptacji:

Moment kalibracji jest trudny – trzeba czasu, żeby na nowo przestawić mózg, wejść w to uniwersum, gatunek, postacie – to wszystko wymaga czasu, żeby się w pełni przestroić.

Kalemba podkreślił jednak, że mimo wyzwań, zespół cieszy się z powrotu do korzeni:

To nigdy nie jest łatwe. Ale miło jest wrócić do tego IP. Ludzie je kochają i mamy coś naprawdę świetnego do przygotowania. Przeskok do zupełnie innego gatunku, inspirowanego inną epoką historyczną, z zupełnie innym językiem – to wyzwanie, ale jednocześnie super sprawa.