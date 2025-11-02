Wiedźmin 4 powstaje z niewielkim wpływem Andrzeja Sapkowskiego. Pisarz twierdzi: „teraz to bardzo rzadkie”

Autor przygód Geralta ma „znakomite” relacje z CD Projekt RED.

Autor sagi o wiedźminie, Andrzej Sapkowski, ujawnił, że jego obecna współpraca z CD Projekt RED układa się bardzo dobrze, choć twórcy nadchodzącego Wiedźmina 4 coraz rzadziej zwracają się do niego po wskazówki dotyczące świata przedstawionego. Wiedźmin 4 – Andrzej Sapkowski nie bierze czynnego udziału w produkcji nowej części gry Podczas spotkania autorskiego promującego jego najnowszą książkę, Rozdroże kruków, pisarz został zapytany, czy w jakikolwiek sposób doradza przy produkcji nowej odsłony serii RPG. Odpowiedział, że nie bierze udziału w procesie tworzenia gry, co nie jest zaskoczeniem, gdyż niedawno sam publicznie skrytykował pewien element fabularny z gier o Geralcie, uznając go za „niezgodny z narracją” jego uniwersum.

Umowy między mną a ludźmi od gier są obecnie znakomite. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie - powiedział Sapkowski. Relacje między pisarzem a studiem nie zawsze były jednak tak dobre. W 2019 roku CD Projekt RED zawarł ugodę z Sapkowskim, kończąc spór dotyczący dodatkowych wynagrodzeń z tytułu ogromnego sukcesu Wiedźmina 3: Dziki Gon. Na mocy polskiego prawa autorskiego pisarz mógł ubiegać się o wyższe tantiemy, jeśli licencja przynosi znacznie większe zyski, niż przewidywano w umowie. Sapkowski domagał się wówczas około 16 milionów dolarów. Twórca przyznał również, że kiedyś kontakty z CD Projekt RED były znacznie częstsze i bardziej bezpośrednie. Przy Wiedźminie 4 deweloperzy rzadko z nim rozmawiają. Kiedy pracowali nad wcześniejszymi grami, czasem prosili mnie o rady i dodatkowe informacje o świecie. Teraz to bardzo rzadkie - stwierdził autor.

GramTV przedstawia:

Zmiana ta może wynikać z doświadczenia studia, doskonale znając wiedźmińską sagę, która w growej wersji pewnie stoi na własnych nogach. Gry CD Projekt RED w dużej mierze opowiadają historie osadzone po wydarzeniach z ostatnich książek, co, jak sam Sapkowski wielokrotnie podkreślał, byłoby niemożliwe w jego literackim kanonie. Choć autor nie uczestniczy już aktywnie w tworzeniu nowych gier, wyraźnie cieszy się z obecnego stanu rzeczy. Najwyraźniej Sapkowski zadowolony jest z obecnej umowy, a także niegasnącej popularności marki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.