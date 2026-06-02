Były twórca Baldur’s Gate 3 zachwycony Wiedźminem 4. „Ludzie nie są na to gotowi”

Radosław Krajewski
2026/06/02 13:00
Felix Pedulla, który zasilił CD Projekt Red, jest zachwycony czwartą częścią Wiedźmina.

Wiedźmin 4 wciąż pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji RPG, a kolejne głosy płynące z CD Projekt Red sugerują, że studio szykuje coś naprawdę ambitnego. Tym razem o projekcie wypowiedział się były deweloper Larian Studios, który pracuje nad nową przygodą Ciri.

Prace nad Wiedźminem 4 trwają pełną parą. Według wcześniejszych informacji przy produkcji zaangażowanych jest już ponad 500 deweloperów, a gra ma otworzyć nową trylogię skupioną na Ciri. Choć premiera prawdopodobnie nastąpi dopiero w 2027 lub nawet 2028 roku, kolejne wypowiedzi członków zespołu podsycają oczekiwania fanów.

Jedną z osób, które dołączyły do CD Projekt Red w ostatnich latach, jest Felix Pedulla. Twórca przez sześć lat pracował w Larian Studios, gdzie był związany między innymi z Baldur’s Gate 3. W polskim studiu objął stanowisko starszego projektanta przerywników filmowych i od początku nie ukrywał entuzjazmu związanego z pracą przy nowej odsłonie Wiedźmina.

W najnowszym wpisie opublikowanym na LinkedIn Pedulla podsumował pierwsze miesiące pracy w CD Projekt Red. Jak przyznał, decyzja o opuszczeniu Larian Studios była trudna, ale doświadczenia zdobyte w Polsce sprawiły, że patrzy na nią dziś jeszcze bardziej wyjątkowo.

Pół roku temu podjąłem trudną decyzję o odejściu z Larian i rozpoczęciu nowego rozdziału w CD Projekt Red.

Jak dotąd był to czas intensywny, uczący pokory, momentami chaotyczny, ale i niezwykle satysfakcjonujący. Zmusił mnie do wysiłku w sposób, którego się nie spodziewałem, ale pokazał mi, że upór może być umiejętnością zawodową.

Deweloper zwrócił uwagę, że zmiana studia oznaczała również przeprowadzkę do Polski, wejście do nowego zespołu oraz naukę pracy z odmiennymi narzędziami i procesami. Jednocześnie podkreślił, że został bardzo dobrze przyjęty przez współpracowników i z optymizmem patrzy na przyszłość projektu.

Jestem dumny, że ten pierwszy etap przeszedłem z jasnym umysłem, wyostrzonymi instynktami i jeszcze większą motywacją do dalszej pracy.

Ogromne podziękowania dla mojego zespołu i wszystkich w CD Projekt Red, którzy sprawili, że poczułem się tu jak w domu.

Największe zainteresowanie wzbudził jednak fragment dotyczący samego Wiedźmina 4”

A wiecie, co tworzymy pod Wiedźmina 4? No cóż… ludzie nie są na to gotowi.

Wypowiedź Pedulli wpisuje się w wcześniejsze sygnały płynące ze studia. CD Projekt Red wielokrotnie podkreślał, że chce zaoferować wyjątkowo dopracowane doświadczenie narracyjne i filmowe. Pomóc mają w tym doświadczeni specjaliści pozyskani z innych uznanych zespołów RPG.

Źródło:https://www.linkedin.com/posts/fedulla_half-a-year-ago-i-made-the-difficult-decision-share-7467135895339610112-OF4N/

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:33

Matko co za patos. Chop zmienił pracę, a pisze jakby platyne odblokował.




