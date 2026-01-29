Gothic 2: The Anniversary Edition z datą premiery. Oczekiwany mod z okazji 24-lecia debiutu gry

Już wkrótce fani drugiej części Gothica będą mieli kolejną okazję, aby wrócić do kultowego RPG-a od Piranha Bytes.

Fani Gothica znów mają powód, by wrócić do Khorinis. Po niemal 24 latach od premiery kultowego RPG-a ogłoszono datę premiery ambitnej modyfikacji zatytułowanej Gothic 2: Anniversary Edition, która gruntownie odświeży drugą część serii, jednocześnie zachowując jej surowy charakter i ducha pierwszego Gothica. Premiera projektu została wyznaczona na 15 marca 2026 roku. Gothic 2: Anniversary Edition – data premiery nowego moda do kultowego RPG-a Anniversary Edition to rozbudowana fanowska inicjatywa, której celem jest przywrócenie klimatu znanego z wczesnych wersji alfa oraz niewykorzystanych pomysłów Piranha Bytes. Twórcy sięgają po wycięte dialogi i wątki fabularne zapisane w oryginalnych plikach gry, a także inspirują się wczesną wersją kontynuacji pierwszego Gothica. Dzięki temu modyfikacja ma lepiej spinać fabułę drugiej części z wydarzeniami znanymi z Gothica 3, bez zrywania ciągłości z dodatkiem Noc Kruka.

Znacząco rozbudowana zostanie zawartość fabularna. Gracze otrzymają ponad 50 nowych zadań, trzy dodatkowe podgildie oraz możliwość ukończenia gry bez wstępowania do jakiejkolwiek gildii. Główny wątek ma być obszerniejszy, a świat reagować mocniej na decyzje Bezimiennego, co ma przełożyć się na większe poczucie sprawczości. Duże zmiany obejmą także mechaniki rozgrywki. System walki wzbogacono o używanie tarcz i kosturów, a nowy sposób liczenia obrażeń ma dodać starciom głębi. Przebudowano walki z bossami, wprowadzono system wytrzymałości i sprintu oraz poprawiono balans broni, pancerzy i rzemiosła. Całość uzupełnią cztery poziomy trudności, które wpływają na przebieg całej gry, a nie wyłącznie na statystyki przeciwników.

Istotnym elementem modernizacji jest również sztuczna inteligencja. NPC mają dynamicznie reagować na reputację bohatera, popełnione przestępstwa oraz jego status w świecie gry, co jeszcze mocniej podkreśli konsekwencje podejmowanych działań. Klimat przygody wzmocni oprawa dźwiękowa, w tym nowe i klasyczne utwory skomponowane przez Kaia Rosenkranza, a także dodatkowe kwestie dialogowe. Gothic 2 Anniversary Edition tworzony jest z myślą o DirectX 8, choć po premierze planowane jest także wsparcie dla wersji 11. Na start modyfikacja ma być dostępna wyłącznie w języku niemieckim, jednak autorzy deklarują, że po debiucie pojawią się również wersje angielska i polska.

