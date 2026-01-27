Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra z Wiedźminem zapowiedziana. Premiera już za miesiąc

Radosław Krajewski
2026/01/27 18:31
1
0

Zaprezentowano pierwszy zwiastun oraz datę premiery.

Uniwersum Wiedźmina doczeka się nowej gry. Tym razem nie od CD Projekt Red, ale studia Nerial, znanego z serii Reigns. Słynna karciana gra z elementami RPG, po współpracy z Grą o tron, tym razem przedstawi przygodę Geralta z zupełnie innej perspektywy.

Reigns: The Witcher

Reigns: The Witcher – pierwszy zwiastun i data premiery nowej przygody ze świata Wiedźmina

Nowy projekt zatytułowany Reigns: The Witcher powstaje we współpracy z CD Projekt Red oraz wydawcą Devolver Digital. Gra trafi na komputery osobiste (Steam i GOG) oraz urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS już 25 lutego. Tym razem Wiedźmin zawita do dobrze znanej formuły serii Reigns, w której rozgrywka opiera się na podejmowaniu kolejnych decyzji i obserwowaniu ich konsekwencji.

Gracze wcielą się w Geralta z Rivii, jednak cała opowieść zostanie przedstawiona z perspektywy Jaskra. Bard snuje historię na swój sposób, co oznacza sporą dawkę humoru i celowo podkoloryzowanych wydarzeń. Ten zabieg ma bezpośredni wpływ na ton gry i sprawia, że wybory często balansują pomiędzy powagą a humorem wiedźmińskiego świata.

Zamiast zarządzać królestwem, Geralt będzie mierzył się z problemami typowymi dla Kontynentu. Na jego drodze staną rozzłoszczeni mieszkańcy, polityczne intrygi i potwory, które trzeba będzie eliminować. Każda decyzja może poprawić relacje z jedną grupą, jednocześnie pogarszając je z inną. W trakcie rozgrywki trzeba dbać o ludzi, nieludzi i czarodziejów, a także o własną reputację jako pogromcy bestii.

GramTV przedstawia:

W grze pojawią się również dobrze znane postacie z sagi, w tym Vesemir, Triss oraz Yennefer. Twórcy zapowiadają ogromną liczbę możliwych kombinacji fabularnych, co ma zachęcać do wielokrotnego przechodzenia gry. Dla urozmaicenia między wyborami pojawią się proste minigry walki, pozwalające Geraltowi robić to, z czego słynie najbardziej.

Przeżywaj przygody jako Geralt w balladach Jaskra, w Reigns: Wiedźmin, najnowszej mutacji bestsellerowego „przeciągacza” z serii Reigns od Nerial i Devolver Digital. Akcja gry toczy się w bezwzględnym świecie mrocznego fantasy z nagradzanej serii Wiedźmin od CD PROJEKT RED.

Jako Geralt z Rivii, legendarny pogromca potworów, będziesz poruszać się po moralnym labiryncie i walczyć o przetrwanie w pijackich balladach barda. Zamierzasz polować na potwory, drażnić miejscowych, czy też wziąć gorącą kąpiel w balii? Stwórz epicką opowieść, a może pewnego dnia zyskasz nieśmiertelność – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Źródło:https://screenrant.com/reigns-the-witcher-release-date-hands-on-impressions/

Tagi:

News
CD Projekt RED
RPG
Wiedźmin
Devolver Digital
fantasy
The Witcher
Reigns
Nerial
gra karciana
Reigns: The Witcher
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 18:56

Jedna z wielu nadchodzących gier... no początek raczej do dupy xp




