Polska gra stała się darmowa na Steam z okazji 10-lecia premiery. Deweloperka spełniła obietnicę

Crudelis to przygodowe RPG osadzone w steampunkowym świecie, nad którym pracowały łącznie cztery osoby, choć przez większość produkcji projekt rozwijały tylko dwie. Gra zadebiutowała na Steamie w styczniu 2016 roku, jednak nie odniosła sukcesu sprzedażowego, co zmusiło studio Whiskey Jack Games do zawieszenia działalności.

Po dziesięciu latach od premiery polska niezależna gra Crudelis została udostępniona całkowicie za darmo. Decyzję ogłosiła twórczyni tytułu, deweloperka podpisująca się jako eM, która w ten sposób chce uczcić jubileusz gry oraz pamięć współtwórcy – Jana.

Za decyzją o udostępnieniu gry za darmo stoi również osobista i poruszająca historia. eM i Jan, mimo że mieszkali w różnych miastach, blisko współpracowali przy tworzeniu gry i utrzymywali kontakt także po jej premierze. Pięć lat temu Jan nagle zniknął, a twórczyni do dziś nie wie, co się z nim stało. Jak przyznała, ostatni raz uruchomiła Crudelis w lipcu 2021 roku i od tamtej pory nie była w stanie do niego wrócić.

Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem, Crudelis jest już dostępny za darmo na Steamie, a razem z grą gracze mogą pobrać również oryginalny soundtrack. Twórczyni pracuje także nad tym, aby tytuł pojawił się bez opłat w innych sklepach cyfrowych, a formalności są w toku. Grę na platformie Valve pobierzecie w tym miejscu.