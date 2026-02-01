16 lat temu seria Mass Effect zaoferowała fanom jedną z najlepszych misji. To było coś zupełnie innego od standardowych zadań w grze

Minęło szesnaście lat od premiery Mass Effect 2, które zaoferowało graczom jedną z najlepszych misji w historii kosmicznej serii od BioWare. Chodzi o zadania lojalnościowe, które trzeba wykonać dla Thane’a Kriosa. Wyszkolony do zabójstw drell zdobył serca graczy, a jego misje poboczne są uważane przez fanów za jedne z najlepszych.

Mass Effect 2 – misje Thane’a Kriosa były pełne emocji i trudnych wyborów

Druga część serii od BioWare wyróżniała się ogromną skalą i silnym naciskiem na postacie. Zamiast prostego konfliktu znanego z pierwszej odsłony czy wojennej struktury trójki, gra koncentrowała się na relacjach między członkami drużyny oraz moralnych wyborach dowódcy, którym był Shepard. Kluczowym elementem były misje lojalnościowe, pozwalające lepiej poznać towarzyszy przed finałową, samobójczą wyprawą.