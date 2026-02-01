16 lat temu seria Mass Effect zaoferowała fanom jedną z najlepszych misji. To było coś zupełnie innego od standardowych zadań w grze

Historia tego bohatera wzrusza nawet po tylu latach.
Minęło szesnaście lat od premiery Mass Effect 2, które zaoferowało graczom jedną z najlepszych misji w historii kosmicznej serii od BioWare. Chodzi o zadania lojalnościowe, które trzeba wykonać dla Thane’a Kriosa. Wyszkolony do zabójstw drell zdobył serca graczy, a jego misje poboczne są uważane przez fanów za jedne z najlepszych.
Mass Effect 2 – misje Thane’a Kriosa były pełne emocji i trudnych wyborów
Druga część serii od BioWare wyróżniała się ogromną skalą i silnym naciskiem na postacie. Zamiast prostego konfliktu znanego z pierwszej odsłony czy wojennej struktury trójki, gra koncentrowała się na relacjach między członkami drużyny oraz moralnych wyborach dowódcy, którym był Shepard. Kluczowym elementem były misje lojalnościowe, pozwalające lepiej poznać towarzyszy przed finałową, samobójczą wyprawą.
Szczególne miejsce w tym gronie zajmuje historia Thane Krios, cichego i śmiertelnie chorego asasyna o silnym kodeksie moralnym. Jego zadanie lojalnościowe skupia się na próbie powstrzymania syna przed pójściem tą samą drogą prowadzącą do spirali przemocy. Co istotne, misja niemal całkowicie rezygnuje z walki, stawiając na dialog, obserwację i decyzje gracza.
Fabuła prowadzi do konfrontacji z młodym zabójcą oraz politykiem, który buduje swoją pozycję na ksenofobicznych hasłach. Gra celowo komplikuje ocenę sytuacji, ponieważ przestępcy zyskują ludzką twarz, a potencjalna ofiara okazuje się postacią trudną do obrony. W zależności od wyborów gracza wydarzenia mogą potoczyć się różnie, co dodatkowo wzmacnia ciężar moralny całej historii.
Siła tej misji tkwi jednak nie w samych konsekwencjach wyborów, lecz w emocjach. Relacja ojca i syna jest pełna żalu, spóźnionych prób naprawy błędów i refleksji nad cyklem przemocy. To właśnie te motywy sprawiają, że zadanie Thanego często bywa wskazywane jako jedno z najbardziej poruszających w całej trylogii.
