Wiedźmin 3 pięknieje przed premierą nowego dodatku. Prawie 11-letnia gra znów zachwyci oprawą

Radosław Krajewski
2026/01/12 11:15
Modderzy nie pozwolą, aby gra od CD Projekt Red szybko się zestarzała pod względem grafiki.

Do sieci trafił nowy materiał prezentujący kolejną odsłonę projektu HD Reworked Project w wersji NextGen Edition 2026 do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Autor modyfikacji, znany w społeczności jako Halk Hogan, zestawił w nim oryginalne tekstury z tymi, które trafią do planowanego wydania na przyszły rok. Różnice są widoczne gołym okiem i pokazują, jak daleko zaszedł projekt na przestrzeni kolejnych lat.

Wiedźmin 3 otrzyma nową paczkę wysokiej jakości tekstur w kolejnej wersji popularnego moda

HD Reworked Project od dawna uchodzi za jedną z najlepiej zoptymalizowanych paczek tekstur do Wiedźmina 3. Ulepszenia nie tylko podnoszą szczegółowość materiałów, ale też nie zwiększają zapotrzebowania na pamięć VRAM, dzięki czemu mod działa płynnie nawet przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Nowa edycja stawia na precyzyjne mapy normalne, często przygotowane na bazie szczegółowych modeli trójwymiarowych, a także poprawione poziomy detali obiektów i większy zasięg rysowania świata.

W wersji na ten rok twórca idzie jeszcze dalej. Wiele elementów otoczenia przestanie być statycznych i zyska symulację wiatru, co ma dodatkowo ożywić krajobrazy Kontynentu. Przebudowie ulegną również wszystkie postacie, a także pancerze i ekwipunek Geralta, co przełoży się na wyraźnie wyższy poziom detali w każdym aspekcie wizualnym.

W tej chwili nie podano konkretnej daty premiery nowej edycji moda. Wiadomo jedynie, że jej debiut planowany jest na ten rok. Do tego czasu gracze mogą sięgnąć po aktualnie dostępną wersję HD Reworked Project i ponownie przejść Wiedźmina 3 w odświeżonej oprawie, która wciąż pozostaje jednym z najlepszych wizualnych ulepszeń dla tej kultowej produkcji.

Warto przypomnieć sobie dotychczasowe przygody Geralta z Rivii, jako że coraz częściej słyszymy o planowanym wydaniu nowego dodatku do Wiedźmina 3. Według niedawnych informacji DLC z nową fabularną zawartością ma zadebiutować na wiosnę tego roku.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/heres-a-new-look-at-the-witcher-3-hd-reworked-project-nextgen-edition-2026/

