Wiedźmin 3 pięknieje przed premierą nowego dodatku. Prawie 11-letnia gra znów zachwyci oprawą

Do sieci trafił nowy materiał prezentujący kolejną odsłonę projektu HD Reworked Project w wersji NextGen Edition 2026 do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Autor modyfikacji, znany w społeczności jako Halk Hogan, zestawił w nim oryginalne tekstury z tymi, które trafią do planowanego wydania na przyszły rok. Różnice są widoczne gołym okiem i pokazują, jak daleko zaszedł projekt na przestrzeni kolejnych lat.

Wiedźmin 3 otrzyma nową paczkę wysokiej jakości tekstur w kolejnej wersji popularnego moda

HD Reworked Project od dawna uchodzi za jedną z najlepiej zoptymalizowanych paczek tekstur do Wiedźmina 3. Ulepszenia nie tylko podnoszą szczegółowość materiałów, ale też nie zwiększają zapotrzebowania na pamięć VRAM, dzięki czemu mod działa płynnie nawet przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Nowa edycja stawia na precyzyjne mapy normalne, często przygotowane na bazie szczegółowych modeli trójwymiarowych, a także poprawione poziomy detali obiektów i większy zasięg rysowania świata.