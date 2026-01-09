Kolejne szczegóły nowego dodatku do Wiedźmina 3. Zwiedzimy zupełnie nową krainę?

To właśnie do tego regionu mamy trafić w nadchodzącym dodatku do Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Plotki o nowym dodatku do Wiedźmina 3: Dziki Gon nie tylko nie cichną, ale wręcz nabierają rozpędu. Już teraz istnieje „100% szans na nową zawartość”, która ma pojawić się jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku. Teraz swoimi doniesieniami podzielił się polski oddział IGN, który otwarcie przyznał, że o potencjalnym DLC słyszał już lata temu, długo zanim temat trafił do przestrzeni publicznej. Wiedźmin 3: Dziki Gon – nowe szczegóły nadchodzącego dodatku Redakcja podkreśla, że pierwotnie informacje pochodziły od jednego, lecz sprawdzonego źródła, znanego z wcześniejszych trafnych doniesień insiderskich. Wówczas zdecydowano się jednak zachować milczenie, uznając, że brak dodatkowych potwierdzeń nie daje wystarczających podstaw do publikacji. Dopiero obecna fala niezależnych plotek sprawiła, że IGN Poland postanowiło ujawnić kulisy wcześniejszych sygnałów, co znacząco zwiększyło wiarygodność całej historii.

Z przekazów wynika, że dodatek miałby zabrać graczy do Zerrikanii, tajemniczej i pustynnej krainy, o której w grach wspominano jedynie marginalnie. To region wyraźnie odmienny kulturowo i technologicznie od Królestw Północy, co czyni go idealnym tłem dla zupełnie nowej opowieści. Taka lokalizacja dawałaby twórcom ogromną swobodę narracyjną, a jednocześnie pozwoliłaby rozwinąć wątki dotąd jedynie sygnalizowane. Wśród fanów od dawna przewija się pomysł, że to właśnie tam mogłaby zostać poprowadzona historia Ciri w kontekście alternatywnej wersji Próby Traw, mniej związanej z klasycznym wiedźmińskim rytuałem.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że sam Andrzej Sapkowski w 2025 roku jasno zaznaczał, iż w sadze nigdy jednoznacznie nie wykluczył możliwości przejścia Próby Traw przez kobiety. Autor, zgodnie ze swoim charakterystycznym podejściem, podchodził do tego tematu z dystansem, podkreślając, że nie przywiązuje do takich interpretacji większej wagi. To pozostawia twórcom gier spore pole do własnej interpretacji lore, zwłaszcza w przypadku historii osadzonej na obrzeżach znanego świata. Drugim, równie istotnym argumentem wzmacniającym te plotki są kwestie finansowe. CD Projekt podczas rozmów z inwestorami jasno zakomunikowało, że kolejna główna odsłona wiedźmińskiej serii nie trafi na rynek przed 2027 rokiem. Jednocześnie spółka zadeklarowała ambitne cele przychodowe do końca 2026 roku, co natychmiast wzbudziło pytania o to, skąd miałyby pochodzić brakujące setki milionów złotych. Analitycy rynku zwracają uwagę, że osiągnięcie tych wyników bez dużej premiery może okazać się wyjątkowo trudne. Na ten moment CD Projekt nie potwierdził ani nie zdementował żadnych doniesień. Brakuje oficjalnych zapowiedzi, czy ocen z instytucji klasyfikujących gry, które jednoznacznie wskazywałyby na istnienie nowego dodatku. Mimo to liczba niezależnych głosów mówiących o tym samym projekcie rośnie, a kolejne elementy zaczynają do siebie pasować.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.