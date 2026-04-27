Skyrim z innej perspektywy. YouTuber spędził 24 godziny jako farmer

W świecie, gdzie gracze zazwyczaj ratują uniwersum przed pożeraczem światów, znany youtuber Any Austin postanowił sprawdzić drugą stronę medalu. Jego najnowszy eksperyment, który stał się hitem, polegał na spędzeniu 24 rzeczywistych godzin (odpowiadających 3 tygodniom w grze) jako najzwyklejszy rolnik w mroźnej krainie Skyrim.

The Elder Scrolls V: Skyrim – rozgrywka jako rolnik, również w prawdziwym życiu

Any Austin nie ograniczył się tylko do sterowania postacią. Aby w pełni poczuć trudy chłopskiego życia, przeniósł zasady gry do rzeczywistości. Youtuber spożywał posiłki zbliżone do tych, które jadł jego awatar. Pił wodę w prawdziwym życiu tylko wtedy, gdy jego postać udała się do jej źródła w świecie gry. Podczas symulowanego okresu zimowego niemal nie opuszczał domu pod Białą Granią, co doprowadzało go niemal do obłędu z nudy.