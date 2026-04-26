GTA: Carcer City z grywalnym demem. Mroczna wizja miasta już do pobrania

Grand Theft Auto: Carcer City – demo moda już dostępne do pobrania
Grand Theft Auto: Carcer City to projekt, którego twórcy mają bardzo ambitne plany. Modderzy chcą stworzyć największe i najbardziej szczegółowe miasto w historii gier GTA z ery 3D.
Gracz wciela się w byłego policjanta, który trafia do brutalnego świata przestępczego tytułowego miasta. Carcer City przedstawione jest jako miejsce pogrążone w chaosie. Gospodarka upada, firmy zamykają działalność, systemy przestają działać, a kontrolę nad ulicami przejmują gangi. W takich warunkach przetrwanie staje się codziennym wyzwaniem.
Twórcy zadbali o szczegóły świata gry, inspirując się realnymi amerykańskimi miastami, takimi jak Detroit, Pittsburgh czy Cleveland, a także mrocznym klimatem znanym z Manhunt. Ulice pełne są zniszczonych fabryk, niebezpiecznych zaułków oraz neonowych barów, które próbują przetrwać w upadającej rzeczywistości.
Akcja gry została osadzona w 2001 roku i oferuje całkowicie oryginalną fabułę. Gracze eksplorują świat pełen przemocy, korupcji i desperacji. To miejsce, w którym każdy walczy o przetrwanie, a jedyną drogą do sukcesu jest bezwzględne wykorzystywanie nadarzających się okazji.
Wersję demo moda Grand Theft Auto: Carcer City pobierzecie z tej strony. Obecnie nie wiadomo, kiedy doczekamy się premiery pełnej wersji.
