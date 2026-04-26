GTA: Carcer City z grywalnym demem. Mroczna wizja miasta już do pobrania

Demo ambitnego moda do GTA jest już gotowe do sprawdzenia.

Fani serii Grand Theft Auto mogą sprawdzić kolejny ambitny projekt tworzony przez społeczność. Do sieci trafiło grywalne demo modyfikacji Grand Theft Auto: Carcer City, która bazuje na silniku i mechanikach GTA: San Andreas. Za projektem stoi modder znany jako DeadpoolMKD. Pierwotnie demo miało zadebiutować jeszcze w marcu, ale ostało opóźnione, aby je dopracować. Grand Theft Auto: Carcer City – demo moda już dostępne do pobrania Grand Theft Auto: Carcer City to projekt, którego twórcy mają bardzo ambitne plany. Modderzy chcą stworzyć największe i najbardziej szczegółowe miasto w historii gier GTA z ery 3D.

Gracz wciela się w byłego policjanta, który trafia do brutalnego świata przestępczego tytułowego miasta. Carcer City przedstawione jest jako miejsce pogrążone w chaosie. Gospodarka upada, firmy zamykają działalność, systemy przestają działać, a kontrolę nad ulicami przejmują gangi. W takich warunkach przetrwanie staje się codziennym wyzwaniem. Twórcy zadbali o szczegóły świata gry, inspirując się realnymi amerykańskimi miastami, takimi jak Detroit, Pittsburgh czy Cleveland, a także mrocznym klimatem znanym z Manhunt. Ulice pełne są zniszczonych fabryk, niebezpiecznych zaułków oraz neonowych barów, które próbują przetrwać w upadającej rzeczywistości.

Akcja gry została osadzona w 2001 roku i oferuje całkowicie oryginalną fabułę. Gracze eksplorują świat pełen przemocy, korupcji i desperacji. To miejsce, w którym każdy walczy o przetrwanie, a jedyną drogą do sukcesu jest bezwzględne wykorzystywanie nadarzających się okazji. Wersję demo moda Grand Theft Auto: Carcer City pobierzecie z tej strony. Obecnie nie wiadomo, kiedy doczekamy się premiery pełnej wersji.

