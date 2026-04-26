Po 21 latach zachodzi zmiana, na którą nikt nie liczył. Właśnie tak Guild Wars idzie w ślad za World of Warcraft

Jakub Piwoński
2026/04/26 17:30
Gracze mogą wreszcie nazywać postacie po swojemu — a to dopiero początek zmian.

Wiekowe Guild Wars Reforged otrzymało kolejną aktualizację, która wprowadza zaskakującą zmianę po ponad dwóch dekadach od premiery oryginału. Twórcy z ArenaNet zdecydowali się znieść jedną z najbardziej charakterystycznych zasad gry — obowiązek nadawania postaci imienia i nazwiska.

Guild Wars Reforged – w końcu nazwiesz postać tak, jak chcesz

Od teraz gracze mogą tworzyć bohaterów o pojedynczych imionach, na wzór rozwiązań znanych z World of Warcraft. Oznacza to koniec wymuszonych kombinacji i początek pełnej swobody — można być po prostu „Johnem” czy „Garym”, bez konieczności dodawania drugiego członu. To zmiana, która dla wielu może wydawać się drobna, ale w praktyce znacząco wpływa na personalizację postaci. Co więcej, osoby posiadające już bohaterów z dwuczłonowymi nazwami także będą mogli zmienić ich nazwę dzięki nowej funkcji.

Aktualizacja to jednak nie tylko zmiany kosmetyczne. Już 28 kwietnia do gry trafi nowy loch — Tunnels of the Forsaken, który rozbuduje świat Tyria i wprowadzi kolejne wyzwania dla graczy. To drugi taki loch dodany w krótkim czasie, co pokazuje, że twórcy poważnie podchodzą do rozwoju odświeżonej wersji gry.

Guild Wars Reforged to przykład tego, jak można odświeżyć klasyczne MMORPG bez polegania wyłącznie na nostalgii. Oprócz zmian w rozgrywce i nowych aktywności, gra doczekała się także usprawnień technicznych, w tym wsparcia dla kontrolerów i kompatybilności ze Steam Deckiem. Wygląda na to, że po 21 latach Guild Wars wciąż potrafi się zmieniać — i robi to w sposób, który faktycznie ma znaczenie dla graczy.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/guild-wars/reforged-name-change

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




