Po 21 latach zachodzi zmiana, na którą nikt nie liczył. Właśnie tak Guild Wars idzie w ślad za World of Warcraft

Wiekowe Guild Wars Reforged otrzymało kolejną aktualizację, która wprowadza zaskakującą zmianę po ponad dwóch dekadach od premiery oryginału. Twórcy z ArenaNet zdecydowali się znieść jedną z najbardziej charakterystycznych zasad gry — obowiązek nadawania postaci imienia i nazwiska.

Guild Wars Reforged – w końcu nazwiesz postać tak, jak chcesz

Od teraz gracze mogą tworzyć bohaterów o pojedynczych imionach, na wzór rozwiązań znanych z World of Warcraft. Oznacza to koniec wymuszonych kombinacji i początek pełnej swobody — można być po prostu „Johnem” czy „Garym”, bez konieczności dodawania drugiego członu. To zmiana, która dla wielu może wydawać się drobna, ale w praktyce znacząco wpływa na personalizację postaci. Co więcej, osoby posiadające już bohaterów z dwuczłonowymi nazwami także będą mogli zmienić ich nazwę dzięki nowej funkcji.