Po 29 latach legendarne anime fantasy powróciło dzięki fanom. Drugi sezon zachwycił widzów

Odcinek ma już ponad milion wyświetleń, a to dopiero początek serii.

Po niemal trzech dekadach od premiery kultowego anime Berserk z 1997 roku historia Guts’a doczekała się kontynuacji, na którą fani czekali od lat. Co ciekawe, nie stoi za nią duże studio, lecz zespół fanów. Grupa animacyjna ARCHE opublikowała na YouTubie pierwszy odcinek projektu Berserk: The Dark Age, który pełni rolę nieoficjalnego drugiego sezonu klasycznej serii fantasy. Berserk powrócił po 29 latach z nowym, fanowskim sezonem Nowa produkcja nie próbuje opowiadać historii od początku. Twórcy zdecydowali się kontynuować wydarzenia po Eklipsie, przenosząc widzów bezpośrednio do mrocznego okresu Black Swordsman. To podejście od razu przyciąga uwagę, ponieważ właśnie ten fragment opowieści pozostawał przez lata niedostatecznie przedstawiony w formie animowanej.

Pierwszy odcinek skupia się na początkowym etapie podróży Guts’a po traumatycznych wydarzeniach Eklipsy. Jednocześnie projekt stara się uzupełnić braki wcześniejszych adaptacji i zbliżyć się do oryginalnej wizji mangi autorstwa Kentaro Miury. Najlepszym przykładem jest obecność Pucka, elfa, który był istotną postacią w mandze, lecz został pominięty w serialu z 1997 roku. Już ten jeden element sprawia, że nowe podejście wydaje się bardziej kompletne. Twórcy z ARCHE otwarcie podkreślają, że ich projekt to wyraz pasji i hołd dla twórczości Miury. Określają go jako fanowską kontynuację drugiego sezonu, której celem nie jest reinterpretacja historii, lecz jej domknięcie w duchu pierwowzoru. To podejście widać w niemal każdym aspekcie produkcji. Na szczególną uwagę zasługuje klimat odcinka. Produkcja wiernie oddaje ciężką, przytłaczającą atmosferę świata Berserka, skupiając się zarówno na brutalności, jak i emocjonalnych konsekwencjach wydarzeń po Eklipsie. W efekcie całość sprawia wrażenie bliższej mandze niż wiele oficjalnych adaptacji, co tłumaczy bardzo pozytywny odbiór wśród fanów.

GramTV przedstawia:

Pojawienie się Berserk: The Dark Age ma też szerszy kontekst. Marka od lat pozostaje w zawieszeniu, szczególnie jeśli chodzi o anime. Po serialu z 1997 roku, filmowej trylogii Złotego Wieku oraz kontrowersyjnej odsłonie z 2016 roku, żadna produkcja nie podjęła się pełnej adaptacji rozbudowanej historii Miury. Duża część mangi wciąż nie doczekała się wersji animowanej. Sytuację pogorszył odbiór serii z 2016 roku, która spotkała się z ostrą krytyką ze względu na wykorzystanie CGI i problemy z oprawą wizualną. Nawet późniejsza wersja Berserk: Memorial Edition nie zaspokoiła oczekiwań fanów, którzy liczyli na wierną kontynuację. Również manga rozwija się znacznie wolniej. Po śmierci Kentaro Miury w 2021 roku jego bliski przyjaciel Kouji Mori wraz ze Studio Gaga kontynuują historię na podstawie pozostawionych notatek i rozmów z twórcą. Mimo to od publikacji ostatniego rozdziału w magazynie Young Animal minęło już ponad pół roku, a czytelnicy ponownie muszą czekać na kontynuowanie historii. Tym bardziej że fabuła znalazła się w kluczowym momencie, gdy Guts pozostaje uwięziony w tajemniczej jaskini, a jego sojusznicy zmierzają ku otwartemu konfliktowi z Griffithem. Właśnie dlatego fanowski projekt ARCHE nabiera tak dużego znaczenia. Choć nie jest oficjalną produkcją, trafia w sedno oczekiwań odbiorców, oferując wierną, emocjonalną kontynuację historii. Po latach nieudanych prób i niedokończonych adaptacji Berserk w końcu doczekał się odcinka, który naprawdę potrafi rozpalić wyobraźnię fanów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.