Wiedźmin 3 na PS5 i XSX/S z ulepszeniami wizualnymi, ray tracingiem i modami?

Jeżeli więc nie kryje się za tym coś innego, to niewykluczone, że deweloperzy zaimplementowali niektóre modyfikacje do swojej gry, które do tej pory dostępne były wyłącznie na komputerach osobistych. Nie wiadomo jednak, jakie mody mogłyby trafić do next-genowego wydania, więc gracze nie powinni spodziewać się znaczących zmian w rozgrywce.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowe wydanie zawierać będzie „dodatkową zawartość inspirowaną serialem Wiedźmin od Netflixa”. Otrzymamy nowe elementy wizualne dla naszego Geralta, w tym wygląd zbroi i mieczy znanych z produkcji platformy.