Oczekiwana gra akcji science fiction w nowym zwiastunie. Rozgrywka wygląda obiecująco

PlayStation promuje nową grę dla fanów cyberpunku.

Już w przyszłym tygodniu startuje gamescom, a z tej okazji Elysium Game Studio zaprezentowało nowy zwiastun z rozgrywką ze swojej gry Neo Berlin 2087. Będzie to gra akcji z elementami RPG osadzone w świecie science fiction, której fabuła przenosi graczy do mrocznej, dystopijnej wizji stolicy Niemiec w drugiej połowie XXI wieku. To największy jak dotąd pokaz gry, ujawniający zarówno intensywne sekwencje walki, jak i fragmenty śledztwa, eksploracji oraz interakcji z innymi postaciami. Zwiastun zobaczycie poniżej. Neo Berlin 2087 z nowym zwiastunem z elementami rozgrywki Projekt ogłoszony w 2021 roku jako Shadow of Conspiracy: Section 2, w kwietniu 2023 otrzymał nową nazwę i odświeżony kierunek artystyczny. Kolejne materiały prezentowano na poprzednich edycjach gamescom, jednak tegoroczny materiał prezentuje więcej gameplayu.

Fabuła gry zaczyna się w noc pełną chaosu – brutalne morderstwo szefa policji wstrząsa Neo Berlinem, a miasto staje się areną napięć i niepokojów. W samym centrum wydarzeń staje Nolan, genialny, choć obciążony trudną przeszłością detektyw, który otrzymuje zadanie odnalezienia i ochrony córki ofiary, Natalie. Poszukiwania prowadzą go w głąb spisku, który może zniszczyć nie tylko jego samego, lecz całe miasto. Ich spotkanie okaże się punktem zwrotnym, łączą ich uczucia, strach i niepewność, a dalsza droga zmusi oboje do stawienia czoła moralnym dylematom i zdradzie. Świat Neo Berlin 2087 jest podzielony na dwie kontrastujące przestrzenie. Wysokie mury odgradzają metropolię, pełną neonowych świateł, luksusu i najnowszej technologii dostępnej jedynie dla uprzywilejowanych, od pustkowi, które zamieszkują wygnańcy, rozproszone frakcje i niebezpieczne maszyny, zdziczałe po awariach oprogramowania. Poza murami życie toczy się w surowych warunkach, w małych osadach lub improwizowanych kryjówkach, gdzie walka o zasoby jest codziennością. Wrogość otoczenia zależy nawet od pory dnia, w nocy pustkowia patrolują liczne maszyny, a za dnia dominują ludzkie zagrożenia.

Rozgrywka w Neo Berlin 2087 ma łączyć intensywną akcję z nieliniowym śledztwem. Gracz może płynnie przełączać widok między pierwszą a trzecią osobą, dostosowywać umiejętności i uzbrojenie do preferowanego stylu, a także wybierać pomiędzy otwartą walką a skradankowym podejściem. Szczególnie wyróżnia się mechanika „hakowania umysłów” – zdobywania informacji poprzez bezpośredni dostęp do myśli, wspomnień i emocji postaci, co pozwala odkrywać ukryte fakty i budować pełen obraz sprawy. Przypomnijmy, że Neo Berlin 2087 zadebiutuje na na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Data debiutu nie jest jeszcze znana.

