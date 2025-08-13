Titan Quest w tytanicznej promocji na Xbox. Pozostało niewiele czasu

Obok wczesnego dostępu Titan Quest 2, otrzymujemy Titan Quest 1 w promocyjnej cenie.

Titan Quest to klasyczny hack’n’slash osadzony w klimacie antyku, który łączy w sobie elementy mitologii greckiej, egipskiej i azjatyckiej. Za projektem stoją uznani twórcy – Brian Sullivan, współtwórca Age of Empires, oraz Randall Wallace, scenarzysta Braveheart: Waleczne serce. Gra stawia gracza w roli bohatera, którego zadaniem jest powstrzymanie tytanów, którzy zbiegli z więzienia, zagrażając porządkowi świata. W tej opowieści nie chodzi jedynie o walkę – to także podróż przez starożytne krainy pełne legend i sekretów.

Przypomnijmy, że rozgrywka w Titan Quest łączy klasyczne elementy RPG z eksploracją i starciami z mitologicznymi potworami. Gracze mają do dyspozycji 28 klas postaci oraz ponad tysiąc różnorodnych przedmiotów, które pozwalają rozwijać bohatera w rozmaitych kierunkach. Wspólna zabawa w trybie sieciowym pozwala 2–6 graczom zmierzyć się razem z wyzwaniami świata gry. Twórcy zadbali również o dopracowane sterowanie na konsolach, dzięki czemu gra, mimo złożoności mechanik RPG, pozostaje przystępna i intuicyjna w obsłudze. Gra została wydana na Xbox 20 marca 2018 roku przez THQ Nordic GmbH, a za jej opracowanie odpowiada Black Forest Games GmbH. Kto jeszcze nie grał w ten kultowy tytuł, właśnie teraz jest dobra okazja. Jeśli chcecie wskoczyć do klasycznego ARPG w klimatach mitologii w promocyjnej cenie, macie czas tylko do jutra, 14 sierpnia. Bardzo jednak możliwe, że promocyjna cena wróci w trakcie trwania wczesnego dostępu sequela.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.






