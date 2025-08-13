Zaloguj się lub Zarejestruj

Titan Quest w tytanicznej promocji na Xbox. Pozostało niewiele czasu

Jakub Piwoński
2025/08/13 14:40
Obok wczesnego dostępu Titan Quest 2, otrzymujemy Titan Quest 1 w promocyjnej cenie.

Jeśli planujecie sprawdzić Titan Quest 2, który niedawno trafił do wczesnego dostępu, to teraz jest świetny moment, by wrócić też do pierwszej odsłony. Titan Quest dostępny jest na Xbox w gigantycznej (tytanicznej?) promocji – aż 80% taniej.

Titan Quest
Titan Quest

Titan Quest w tytanicznej promocji

Gra kosztuje obecnie jedyne 19,99 zł (zamiast 99,99 zł). Uwaga – promocja kończy się jutro, 14 sierpnia.

Titan Quest to klasyczny hack’n’slash osadzony w klimacie antyku, który łączy w sobie elementy mitologii greckiej, egipskiej i azjatyckiej. Za projektem stoją uznani twórcy – Brian Sullivan, współtwórca Age of Empires, oraz Randall Wallace, scenarzysta Braveheart: Waleczne serce. Gra stawia gracza w roli bohatera, którego zadaniem jest powstrzymanie tytanów, którzy zbiegli z więzienia, zagrażając porządkowi świata. W tej opowieści nie chodzi jedynie o walkę – to także podróż przez starożytne krainy pełne legend i sekretów.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że rozgrywka w Titan Quest łączy klasyczne elementy RPG z eksploracją i starciami z mitologicznymi potworami. Gracze mają do dyspozycji 28 klas postaci oraz ponad tysiąc różnorodnych przedmiotów, które pozwalają rozwijać bohatera w rozmaitych kierunkach. Wspólna zabawa w trybie sieciowym pozwala 2–6 graczom zmierzyć się razem z wyzwaniami świata gry. Twórcy zadbali również o dopracowane sterowanie na konsolach, dzięki czemu gra, mimo złożoności mechanik RPG, pozostaje przystępna i intuicyjna w obsłudze.

Gra została wydana na Xbox 20 marca 2018 roku przez THQ Nordic GmbH, a za jej opracowanie odpowiada Black Forest Games GmbH. Kto jeszcze nie grał w ten kultowy tytuł, właśnie teraz jest dobra okazja. Jeśli chcecie wskoczyć do klasycznego ARPG w klimatach mitologii w promocyjnej cenie, macie czas tylko do jutra, 14 sierpnia. Bardzo jednak możliwe, że promocyjna cena wróci w trakcie trwania wczesnego dostępu sequela.

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


