Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymuje specjalne kontrolery Xbox z okazji swojego 10-lecia gry. Pady są "hartowane w boju"

CD Projekt nawiązał współpracę z Microsoftem, by uczcić dziesiątą rocznicę premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, tworząc limitowaną serię kontrolerów Xbox.

Do sprzedaży trafiły dwa modele padów:

Od początku chcieliśmy, by ten kontroler opowiadał jakąś historię. Ma wyglądać, jakby przeszedł z graczem całą wiedźmińską drogę, coś osobistego, noszącego ślady walk. Z czasem zaczęliśmy tworzyć opowieść o tym padzie, o tym, jak mógłby istnieć w świecie Wiedźmina 3. Zakochaliśmy się w tej narracji.

Kontrolery opisywane są jako „hartowane w boju” i wyróżniają się wieloma intrygującymi detalami. Na obudowie można znaleźć ikoniczny medalion wilka, a także symbole pisma głagolickiego. Co ciekawe, symbole nie są przypadkowe i da się je przetłumaczyć, choć twórcy nie zdradzają ich znaczenia. Spróbujcie je rozszyfrować!

Kontroler Xbox Wireless Controller – The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition kosztuje 74,99 funtów, czyli około 392 złotych, natomiast Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition to wydatek rzędu 149,99 funtów, czyli około 777 złotych.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun prezentujący oba kontrolery w pełnej okazałości: