Wiedźmin 3 - dalszy ciąg historii z „realistycznymi waginami”. CD Projekt Red oskarżone przez twórcę modyfikacji.

CD Projekt Red zaliczyło niezłą wpadkę, która ma swój dalszy ciąg. Przypomnijmy, że niedawno gracze odkryli w next-genowej wersji na Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PC dziwne „poprawki”. Mowa tutaj o realistycznie wyglądających waginach, które pojawiły się u niektórych potworów. Polskie studio szybko zapewniło, że zamierza usunąć widoczne genitalia.

Twórca moda „Vaginas for Everyone” zapewnia, że praca została użyta bez jego zgody

Twórca wspomnianej modyfikacji oskarża twórców z CD Projekt Red o wykorzystanie przygotowanego przez niego moda bez wcześniejszej konsultacji oraz jego zgody. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że jeśli faktycznie doszło do omawianej sytuacji, to pojawia się pytanie o inne poprawki, które mogły być inspirowane twórczością społeczności, a nie zostało to wyszczególnione.



We wcześniejszym oświadczeniu mogliśmy przeczytać, że: „Next-genowa wersja Wiedźmina 3: Dziki Gon zawiera kilka modów od społeczności, które nie zostały stworzone przez CD PROJEKT RED, a także liczne ulepszenia stworzone i wdrożone wewnętrznie przez studio”.



Miejmy nadzieję, że cała sytuacja jest wyłącznie kuriozalnym nieporozumieniem.