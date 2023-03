Wiceprezes Marvela zwolniona, bo Disney chciał ją uciszyć? Ostra reakcja studia

W ubiegłym tygodniu po siedemnastu latach pracy Victoria Alonso rozstała się z Marvel Studios. Wiceprezes studia i prawa ręka Kevina Feige’a odpowiadała za postprodukcję i efekty specjalne do filmów i seriali z MCU. Ostatnie superbohaterskie produkcje były szeroko krytykowane przez widzów właśnie za kiepską jakość efektów wizualnych. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się również, że praca dla Marvela nie jest wcale łatwa i przyjemna, a studio wykorzystuje zespoły VFX, zmuszając pracowników do nadgodzin, czy pracy w weekendy, zmieniając całe sceny na kilka dni przed premierą filmu. Odpowiedzialna za to miała być Victoria Alonso, która według relacji osób ze środowiska, tworzyła toksyczną atmosferę. Teraz okazało się, ze powód zwolnienia producentki był zupełnie inny, chociaż prawniczka Alonso przeczy tym doniesieniom.

Victoria Alonso złamała warunki umowy? Prawniczka producentki zaprzecza

Według kilku źródeł Disney zdecydował się na zwolnienie Victorii Alonso ze względu na jej pracę producentki w nominowanym do Oscara filmie Argentyna 1985. W 2018 roku Alonso podpisała umowę z wytwórnią, która zawierała klauzulę zabraniającą jej pracę nad projektami dla konkurencyjnych studiów. Argentyna 1985 została częściowo wyprodukowana przez Amazon Studios, a w październiku trafiła do oferty platformy Amazon Prime Video.