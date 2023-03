Victoria Alonso tworzyła toksyczną atmosferę w Marvelu? „Wszyscy się jej bali”

Kilka ostatnich produkcji z MCU było krytykowanych przez fanów za nieodpowiednią jakość efektów specjalnych. Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się relacje osób pracujących w działach VFX, które narzekały na skandaliczne warunki pracy dla Marvela, w tym nadgodziny, brak decyzyjności, czy weryfikację każdej sceny przez Victorię Alonso i Kevina Feige’a, przy minimalnych stawkach godzinowych. Wielu specjalistów wprost przyznało, że Marvel przyczynia się do niszczenia całej branży odpowiadającej za efekty wizualne.

Wczoraj The Hollywood Reporter jako pierwszy poinformował o odejściu Victorii Alonso z Marvel Studios. Producentka i wiceprezes, która zajmowała się m.in. postprodukcją i efektami specjalnymi rozstała się z firmą po siedemnastu latach pracy. Ma być to pierwszy efekt nadciągającej fali zmian u Marvela, który świadomy jest problemów z ich ostatnimi filmami i serialami.

Według dziennikarza Vulture i New York Magazine, Chris Lee, to Victoria Alonso miała tworzyć toksyczną atmosferę wokół prac postprodukcyjnych w filmach i serialach Marvela. Doszło nawet do tego, że specjaliści od VFX bali się jej, ponieważ jedna decyzja mogła przekreślić czyjąś karierę.

Wiele źródeł związanych z branżą VFX powiedziało mi, że Victoria Alonso była wyjątkowo odpowiedzialna za toksyczne środowisko pracy Marvela: była niczym król, który nagradzał niekwestionowaną lojalność lawiną pracy, ale który utrzymywał również czarną listę, sprawiając, że specjaliści od efektów specjalnych szaleli ze strachu przed nią. Miała ogromną moc, podejmując wszystkie ważne decyzje twórcze dotyczące filmów i seriali Marvela. „Kevin Feige i Victoria Alonso osobiście zatwierdzają każde ujęcie, wszystkie efekty wizualne, co zwykle jest zadaniem reżysera lub showrunnera” – powiedziała mi jedna z osób. „Wszyscy się jej bali” – powiedział inny pracownik. „Jeśli cię polubi, dostaniesz pracę i awansujesz w branży. Jeśli w jakikolwiek sposób ją wkurzyłeś, zostaniesz zamrożony”.

