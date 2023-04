Mimo krytyki i spadku prestiżu Oscary wciąż budzą emocje i każdy człowiek związany z branżą filmową po cichu zapewne marzy, żeby chociaż raz w życiu stanąć na scenie i odebrać swoją statuetkę. Właśnie pojawiły się informacje na temat przyszłorocznego kalendarza działania Akademii oraz emisji samej ceremonii.

Wiadomo kiedy odbędzie się 96. ceremonia rozdania Oscarów

96. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w niedzielę, 10 marca 2024 r. Głosowanie rozpocznie się 11 stycznia, a zakończy 16 stycznia, a nominacje zostaną ogłoszone publiczności 23 stycznia 2024 r. Jak zwykle ceremonia rozdania Oscarów będzie transmitowana na żywo przez telewizję ABC wprost z Dolby Theatre w Los Angeles. Jak co roku, wielbiciele kina będą zmuszeni wstać w środku nocy i wytrzymać do świtu, żeby zobaczyć wręczenie statuetek we wszystkich kategoriach.