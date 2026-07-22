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NBA 2K27 oficjalnie zapowiedziane. Znamy datę premiery, okładkowych sportowców i zawartość edycji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 19:10
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Twórcy NBA 2K27 ujawnili szczegóły swojej flagowej gry sportowej wraz z cenami poszczególnych edycji i datą premiery.

2K oraz studio Visual Concepts oficjalnie zapowiedzieli NBA 2K27. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz PC za pośrednictwem platformy Steam. Produkcja zostanie wydana w trzech wersjach – Standard, Deluxe oraz Ultra.

NBA 2K27
NBA 2K27

NBA 2K27 oficjalnie zapowiedziane

Premiera standardowej edycji NBA 2K27 została wyznaczona na 4 września 2026 roku, natomiast osoby, które kupią edycje Deluxe lub Ultra, rozpoczną zabawę już 28 sierpnia w ramach wczesnego dostępu. Poznaliśmy również sportowców, którzy pojawią się na okładkach poszczególnych wydań gry. Twarzą Standard Edition został środkowy San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, będący pierwszym w historii NBA zawodnikiem, który jednogłośnie zdobył nagrodę Defensive Player of the Year. Na okładce Deluxe Edition znajdzie się zawodniczka Indiana Fever, Caitlin Clark, zdobywczyni nagrody Kia WNBA Rookie of the Year 2024, trzykrotna uczestniczka Meczu Gwiazd WNBA oraz koszykarka, która według 2K “odmieniła oblicze kobiecej koszykówki”. Bohaterem Ultra Edition został legendarny zawodnik Chicago Bulls, Derrick Rose, trzykrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA i najmłodszy w historii laureat nagrody MVP.

Tak prezentują się poszczególne edycje NBA 2K27:

Standard Edition w cenie 69,99 dolarów (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC)

  • zawiera grę NBA 2K27

Deluxe Edition w cenie 99,99 dolarów (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

  • zawiera grę NBA 2K27
  • wcześniejszy dostęp do gry – 28 sierpnia 2026
  • 100 000 VC
  • 25 zestawów sześciu rodzajów Skill Boostów w MyCAREER
  • 25 zestawów trzech rodzajów Gatorade Boostów w MyCAREER
  • koszulka Victora Wembanyamy w MyCAREER
  • koszulka Caitlin Clark w MyCAREER
  • moneta 2HR 2XP do trybu MyCAREER
  • pełny wybór drużyny z serii '27: Series 1 w MyTEAM
  • pakiet Triple Threat Park Free Agent MyTEAM
  • pięć pakietów '27: Series 1 MyTEAM
  • moneta 2HR 2XP do MyTEAM

GramTV przedstawia:

Ultra Edition w cenie 149,99 dolarów (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

  • zawiera grę NBA 2K27
  • wcześniejszy dostęp do gry – 28 sierpnia 2026
  • zawiera całą zawartość Deluxe Edition
  • dodatkowe 35 000 VC
  • Season 1 Pro Pass
  • pakiet Summer Season Pass Pro Pass Bundle (obejmujący przepustki do sezonów 7-9, które ukażą się latem 2027 roku)
  • bluza Roses Oversize Hoodie do MyCAREER
  • ekskluzywne karty zawodników do MyTEAM, w tym gwarantowaną kartę o ocenie 98 OVR (grudzień 2026) i gwarantowaną kartę Invincible (maj 2027)

Gracze posiadający NBA 2K26, którzy zamówią w przedsprzedaży NBA 2K27 Ultra Edition na tej samej platformie, otrzymają 10 procent zniżki. Według opisu opublikowanego przez 2K, NBA 2K27 ponownie skoncentruje się na najpopularniejszych trybach rozgrywki. W The City gracze będą mogli rozwijać swojego MyPLAYER-a w rozbudowanym mieście, tworzyć własny styl gry i wyglądu, zakładać drużyny ze znajomymi oraz rywalizować na boiskach The REC, Park i w innych aktywnościach. MyCAREER pozwoli stworzyć własnego zawodnika i przeżyć historię prowadzącą do zostania najlepszym koszykarzem wszech czasów. Twórcy zapowiadają możliwość rywalizacji z legendami NBA i zapisania się na kartach historii ligi.

Powróci technologia ProPLAY, wykorzystująca animacje bezpośrednio odwzorowane z prawdziwych meczów NBA. Studio obiecuje jeszcze bardziej realistyczny model rozgrywki, ulepszone mechaniki rzutów oraz nowe możliwości wykonywania efektownych zwodów i dryblingu. W trybie MyTEAM gracze będą mogli kolekcjonować gwiazdy NBA i WNBA, budować własne wymarzone składy oraz rywalizować zarówno w rozgrywkach dla jednego gracza, jak i w trybach wieloosobowych.

Oto zwiastuny poszczególnych edycji gry:

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/07/nba-2k27-announced-for-ps5-xbox-series-switch-2-and-pc

Tagi:

News
zwiastun
NBA
koszykówka
Sportowe
zapowiedź gry
NBA 2K27
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112