NBA 2K27 oficjalnie zapowiedziane. Znamy datę premiery, okładkowych sportowców i zawartość edycji

2K oraz studio Visual Concepts oficjalnie zapowiedzieli NBA 2K27. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz PC za pośrednictwem platformy Steam. Produkcja zostanie wydana w trzech wersjach – Standard, Deluxe oraz Ultra.

NBA 2K27 oficjalnie zapowiedziane

Premiera standardowej edycji NBA 2K27 została wyznaczona na 4 września 2026 roku, natomiast osoby, które kupią edycje Deluxe lub Ultra, rozpoczną zabawę już 28 sierpnia w ramach wczesnego dostępu. Poznaliśmy również sportowców, którzy pojawią się na okładkach poszczególnych wydań gry. Twarzą Standard Edition został środkowy San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, będący pierwszym w historii NBA zawodnikiem, który jednogłośnie zdobył nagrodę Defensive Player of the Year. Na okładce Deluxe Edition znajdzie się zawodniczka Indiana Fever, Caitlin Clark, zdobywczyni nagrody Kia WNBA Rookie of the Year 2024, trzykrotna uczestniczka Meczu Gwiazd WNBA oraz koszykarka, która według 2K “odmieniła oblicze kobiecej koszykówki”. Bohaterem Ultra Edition został legendarny zawodnik Chicago Bulls, Derrick Rose, trzykrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA i najmłodszy w historii laureat nagrody MVP.