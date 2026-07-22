NBA 2K27 oficjalnie zapowiedziane. Znamy datę premiery, okładkowych sportowców i zawartość edycji

Twórcy NBA 2K27 ujawnili szczegóły swojej flagowej gry sportowej wraz z cenami poszczególnych edycji i datą premiery.
2K oraz studio Visual Concepts oficjalnie zapowiedzieli NBA 2K27. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz PC za pośrednictwem platformy Steam. Produkcja zostanie wydana w trzech wersjach – Standard, Deluxe oraz Ultra.
NBA 2K27 oficjalnie zapowiedziane
Premiera standardowej edycji NBA 2K27 została wyznaczona na 4 września 2026 roku, natomiast osoby, które kupią edycje Deluxe lub Ultra, rozpoczną zabawę już 28 sierpnia w ramach wczesnego dostępu. Poznaliśmy również sportowców, którzy pojawią się na okładkach poszczególnych wydań gry. Twarzą Standard Edition został środkowy San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, będący pierwszym w historii NBA zawodnikiem, który jednogłośnie zdobył nagrodę Defensive Player of the Year. Na okładce Deluxe Edition znajdzie się zawodniczka Indiana Fever, Caitlin Clark, zdobywczyni nagrody Kia WNBA Rookie of the Year 2024, trzykrotna uczestniczka Meczu Gwiazd WNBA oraz koszykarka, która według 2K “odmieniła oblicze kobiecej koszykówki”. Bohaterem Ultra Edition został legendarny zawodnik Chicago Bulls, Derrick Rose, trzykrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA i najmłodszy w historii laureat nagrody MVP.
Tak prezentują się poszczególne edycje NBA 2K27:
Standard Edition w cenie 69,99 dolarów (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC)
zawiera grę NBA 2K27
Deluxe Edition w cenie 99,99 dolarów (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)
zawiera grę NBA 2K27
wcześniejszy dostęp do gry – 28 sierpnia 2026
100 000 VC
25 zestawów sześciu rodzajów Skill Boostów w MyCAREER
25 zestawów trzech rodzajów Gatorade Boostów w MyCAREER
koszulka Victora Wembanyamy w MyCAREER
koszulka Caitlin Clark w MyCAREER
moneta 2HR 2XP do trybu MyCAREER
pełny wybór drużyny z serii '27: Series 1 w MyTEAM
pakiet Triple Threat Park Free Agent MyTEAM
pięć pakietów '27: Series 1 MyTEAM
moneta 2HR 2XP do MyTEAM
GramTV przedstawia:
Ultra Edition w cenie 149,99 dolarów (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)
zawiera grę NBA 2K27
wcześniejszy dostęp do gry – 28 sierpnia 2026
zawiera całą zawartość Deluxe Edition
dodatkowe 35 000 VC
Season 1 Pro Pass
pakiet Summer Season Pass Pro Pass Bundle (obejmujący przepustki do sezonów 7-9, które ukażą się latem 2027 roku)
bluza Roses Oversize Hoodie do MyCAREER
ekskluzywne karty zawodników do MyTEAM, w tym gwarantowaną kartę o ocenie 98 OVR (grudzień 2026) i gwarantowaną kartę Invincible (maj 2027)
Gracze posiadający NBA 2K26, którzy zamówią w przedsprzedaży NBA 2K27 Ultra Edition na tej samej platformie, otrzymają 10 procent zniżki. Według opisu opublikowanego przez 2K, NBA 2K27 ponownie skoncentruje się na najpopularniejszych trybach rozgrywki. W The City gracze będą mogli rozwijać swojego MyPLAYER-a w rozbudowanym mieście, tworzyć własny styl gry i wyglądu, zakładać drużyny ze znajomymi oraz rywalizować na boiskach The REC, Park i w innych aktywnościach. MyCAREER pozwoli stworzyć własnego zawodnika i przeżyć historię prowadzącą do zostania najlepszym koszykarzem wszech czasów. Twórcy zapowiadają możliwość rywalizacji z legendami NBA i zapisania się na kartach historii ligi.
Powróci technologia ProPLAY, wykorzystująca animacje bezpośrednio odwzorowane z prawdziwych meczów NBA. Studio obiecuje jeszcze bardziej realistyczny model rozgrywki, ulepszone mechaniki rzutów oraz nowe możliwości wykonywania efektownych zwodów i dryblingu. W trybie MyTEAM gracze będą mogli kolekcjonować gwiazdy NBA i WNBA, budować własne wymarzone składy oraz rywalizować zarówno w rozgrywkach dla jednego gracza, jak i w trybach wieloosobowych.
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