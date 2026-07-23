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EA Sports FC 27 z datą premiery. Pierwszy zwiastun rozgrywki ujawnia najważniejsze nowości

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/23 19:10
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Pierwszy zwiastun EA Sports FC 27 ujawnił datę premiery oraz szczegóły rozgrywki.

Electronic Arts oficjalnie zaprezentowało pierwszy zwiastun rozgrywki z EA Sports FC 27, jednocześnie potwierdzając datę premiery gry. Najnowsza odsłona piłkarskiej serii zadebiutuje 25 września 2026 roku, kontynuując tradycję wydawania kolejnych części w ostatni piątek września. Termin premiery wyciekł już wcześniej wraz z informacjami dotyczącymi cen, dostępnych edycji oraz siedmiodniowego okresu wcześniejszego dostępu. Teraz jednak Electronic Arts oficjalnie ujawniło szczegóły gry, prezentując także nowe elementy rozgrywki.

EA Sports FC 27
EA Sports FC 27

Znamy datę premiery EA Sports FC 27

Jeszcze przed publikacją zwiastuna firma zapowiedziała zupełnie nowy tryb o nazwie The Grounds. Teraz gracze mogli po raz pierwszy zobaczyć go w akcji. Będzie to otwarty świat pełniący rolę społecznościowego centrum EA Sports FC 27, w którym użytkownicy będą mogli brać udział w różnych aktywnościach i trybach zabawy, od Kickabouts po Clubs. Electronic Arts potwierdziło jednak, że The Grounds nie będzie dostępne na wszystkich platformach. Choć EA Sports FC 27 trafi również na konsole poprzedniej generacji, nowy otwarty obszar zostanie udostępniony wyłącznie na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz PC.

Jak przystało na kolejną odsłonę serii, twórcy przygotowali także szereg zmian w samej rozgrywce. Wśród najważniejszych nowości znalazły się dynamiczne rzuty rożne, ulepszona inteligencja zawodników podczas akcji ofensywnych oraz nowy system obrony skoncentrowany na bezpośredniej kontroli piłkarza. Zmiany pojawią się również w trybie Manager Career. Electronic Arts przebudowało funkcjonowanie rynku transferowego, dodając bardziej realistyczne wyceny piłkarzy oraz aktywnie uczestniczące w negocjacjach kluby, które będą rywalizować o podpisanie zawodników. Rozszerzono także możliwości prowadzenia rozmów transferowych, wprowadzając między innymi klauzule odkupu zawodnika.

GramTV przedstawia:

Nowości nie ominą również Ultimate Team, które pozostaje najpopularniejszym trybem gry. W EA Sports FC 27 pojawi się funkcja FUT Gallery, pozwalająca jeszcze lepiej zaprezentować tożsamość swojego klubu. Gracze będą mogli kolekcjonować karty, zdobywać nagrody i rozwijać swoje drużyny, korzystając z bazy obejmującej ponad 21 tysięcy piłkarzy reprezentujących przeszło 800 klubów i reprezentacji narodowych.

Tak prezentuje się zwiastun EA Sports FC 27:

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-fc-27-release-date-confirmed-with-first-gameplay-trailer/

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
fifa
piłka nożna
Sportowe
EA Sports FC 27
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112