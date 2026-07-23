EA Sports FC 27 z datą premiery. Pierwszy zwiastun rozgrywki ujawnia najważniejsze nowości

Electronic Arts oficjalnie zaprezentowało pierwszy zwiastun rozgrywki z EA Sports FC 27, jednocześnie potwierdzając datę premiery gry. Najnowsza odsłona piłkarskiej serii zadebiutuje 25 września 2026 roku, kontynuując tradycję wydawania kolejnych części w ostatni piątek września. Termin premiery wyciekł już wcześniej wraz z informacjami dotyczącymi cen, dostępnych edycji oraz siedmiodniowego okresu wcześniejszego dostępu. Teraz jednak Electronic Arts oficjalnie ujawniło szczegóły gry, prezentując także nowe elementy rozgrywki.

Znamy datę premiery EA Sports FC 27

Jeszcze przed publikacją zwiastuna firma zapowiedziała zupełnie nowy tryb o nazwie The Grounds. Teraz gracze mogli po raz pierwszy zobaczyć go w akcji. Będzie to otwarty świat pełniący rolę społecznościowego centrum EA Sports FC 27, w którym użytkownicy będą mogli brać udział w różnych aktywnościach i trybach zabawy, od Kickabouts po Clubs. Electronic Arts potwierdziło jednak, że The Grounds nie będzie dostępne na wszystkich platformach. Choć EA Sports FC 27 trafi również na konsole poprzedniej generacji, nowy otwarty obszar zostanie udostępniony wyłącznie na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz PC.