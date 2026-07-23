Gdy Chris Rock kręci film o kulisach sławy, nie ma miejsca na żarty

Adam Driver, Daniel Kaluuya i Anna Kendrick w nowym filmie A24. Reżyser i komik wraca za kamerę.
A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Misty Green, najnowszej produkcji wyreżyserowanej przez Chrisa Rocka. Projekt zapowiada się na kameralny dramat osadzony w świecie Hollywood, a uwagę przyciąga przede wszystkim imponująca obsada z Adamem Driverem, Danielem Kaluuyą i Anną Kendrick na czele.
Chris Rock zmienia gatunek i zabiera widzów za kulisy Hollywood
Główną bohaterką filmu jest Misty Green, niegdyś obiecująca aktorka, której kariera załamała się pod wpływem osobistych i zawodowych problemów. Szansa na powrót pojawia się niespodziewanie, gdy na jej drodze ponownie staje osoba z przeszłości, oferując możliwość odbudowania pozycji w branży.
W tytułową bohaterkę wciela się Rosalind Eleazar, znana z serialu Kulawe konie. Oprócz niej na ekranie zobaczymy również Chrisa Rocka, Adama Drivera, Daniela Kaluuyę oraz Annę Kendrick. Nowy zwiastun sugeruje, że Misty Green będzie opowieścią o cenie sławy, presji związanej z utrzymaniem pozycji w branży filmowej i próbie odnalezienia się w świecie, który szybko zapomina o dawnych gwiazdach. To wyraźna zmiana kierunku dla Chrisa Rocka, który do tej pory jako reżyser kojarzony był przede wszystkim z komediami, takimi jak Pierwsza piątka.
GramTV przedstawia:
Film będzie miał swoją światową premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF) we wrześniu. Dla fanów Daniela Kaluuyi będzie to dodatkowo pierwszy aktorski występ od czasu horroru Nie! z 2022 roku. Kinowa premiera Misty Green została zaplanowana na październik, choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona. Wszystko wskazuje jednak na to, że A24 szykuje kolejnego mocnego kandydata do jesiennego sezonu filmowego.
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