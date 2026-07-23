Gdy Chris Rock kręci film o kulisach sławy, nie ma miejsca na żarty

Adam Driver, Daniel Kaluuya i Anna Kendrick w nowym filmie A24. Reżyser i komik wraca za kamerę.

A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Misty Green, najnowszej produkcji wyreżyserowanej przez Chrisa Rocka. Projekt zapowiada się na kameralny dramat osadzony w świecie Hollywood, a uwagę przyciąga przede wszystkim imponująca obsada z Adamem Driverem, Danielem Kaluuyą i Anną Kendrick na czele.

Chris Rock zmienia gatunek i zabiera widzów za kulisy Hollywood

Główną bohaterką filmu jest Misty Green, niegdyś obiecująca aktorka, której kariera załamała się pod wpływem osobistych i zawodowych problemów. Szansa na powrót pojawia się niespodziewanie, gdy na jej drodze ponownie staje osoba z przeszłości, oferując możliwość odbudowania pozycji w branży.