Nowa gra ojca Yakuzy pod ogromnym znakiem zapytania. Kurek z pieniędzmi zakręcony

2026/03/07 21:00
Informacje o problemach finansowych w branży powracają jak bumerang. I niestety teraz docierają do nas kolejne tego typu doniesienia.

Tym razem dotyczą one projektu, za którym stoi nie byle kto. Wszak to człowiek, którego można nazwać ojcem serii Yakuza.

Studio ojca Yakuzy w tarapatach finansowych

Toshihiro Nagoshi, bo o nim tu mowa, od 1989 aż do 2021 roku związany był z firmą SEGA. To w tym czasie stworzył on franczyzę Yakuza, która do dziś doczekała się 9 pełnoprawnych odsłon. Sam Nagoshi pracował przy większości z nich. Dopiero Like a Dragon: Infinite Wealth powstało bez jego udziału, bo 3 lata wcześniej Japończyk postanowił odejść. Odejść i pójść na swoje – założył on bowiem Nagoshi Studio. Do walki o prawo do bycia “patronem” nowej ekipy przystąpiły NetEase oraz Tencent. Finalnie jednak to ten pierwszy konglomerat stał się finansowym zapleczem Nagoshi.

I właśnie o to wszystko się rozbija. Bloomberg ustalił bowiem, że NetEase zamierza zakończyć finansowanie Nagoshi Studio z dniem 1 maja. Dla giganta z Hangzhou to kolejny ruch związany z ograniczaniem inwestycji na rynku gier komputerowych. Już jesienią 2024 roku zamknięto wszak Ouka Studios, ale dziś wiemy, że na tym nie koniec. Założyciel firmy, William Ding, kontynuuje bowiem cięcia, których następstwem jest redukcja etatów oraz zamykanie studiów. Kolejną ofiarą będzie właśnie ekipa Nagoshiego. Pozostaje więc pytanie, czy zdoła ona dokończyć swój pierwszy projekt?

Projektem tym jest Gang of Dragon, którego zwiastun mogliśmy zobaczyć w grudniu ubiegłego roku. Jak podaje Bloomberg, to właśnie kwestia GoD miała być decydująca w kontekście zakończenia finansowania Nagoshi. NetEase miało bowiem dowiedzieć się, że do ukończenia projektu potrzebne będzie dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 7 miliardów jenów. Co więc dalej? W teorii studio może kontynuować działalność, ale za przejęcie praw do marek i związanych z nim aktywów będzie musiało zapłacić. Według nieoficjalnych informacji japońskie studio rozpoczęło już poszukiwania sponsorów, ale na razie bez skutku. Trudno więc powiedzieć, czy ostatecznie Gang of Dragon kiedykolwiek się ukaże.

Źródło:https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-07/netease-to-stop-funding-nagoshi-studio-as-it-cuts-back-on-gaming

News
