Nowa gra ojca Yakuzy pod ogromnym znakiem zapytania. Kurek z pieniędzmi zakręcony

Tym razem dotyczą one projektu, za którym stoi nie byle kto. Wszak to człowiek, którego można nazwać ojcem serii Yakuza.
Studio ojca Yakuzy w tarapatach finansowych
Toshihiro Nagoshi, bo o nim tu mowa, od 1989 aż do 2021 roku związany był z firmą SEGA. To w tym czasie stworzył on franczyzę Yakuza, która do dziś doczekała się 9 pełnoprawnych odsłon. Sam Nagoshi pracował przy większości z nich. Dopiero Like a Dragon: Infinite Wealth powstało bez jego udziału, bo 3 lata wcześniej Japończyk postanowił odejść. Odejść i pójść na swoje – założył on bowiem Nagoshi Studio. Do walki o prawo do bycia “patronem” nowej ekipy przystąpiły NetEase oraz Tencent. Finalnie jednak to ten pierwszy konglomerat stał się finansowym zapleczem Nagoshi.
