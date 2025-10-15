Zaloguj się lub Zarejestruj

Where Winds Meet na kolejnym zwiastunie. Otwarty świat zaoferuje sporo atrakcji

Mikołaj Ciesielski
2025/10/15 20:45
0
0

Premiera już w przyszłym miesiącu.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Where Winds Meet. NetEase Games i deweloperzy z Everstone Studio nie zwalniają jednak tempa i ponownie podgrzewają atmosferę wokół wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer nadchodzącego action-RPG, który przeniesie graczy do fantastycznej wersji Chin z końcówki X wieku.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

Nowy zwiastun Where Winds Meet prezentuje otwarty świat gry

Najnowszy zwiastun Where Winds Meet skupia się na prezentacji otwartego świata, który gracze będą mieli okazję zwiedzać w trakcie rozgrywki. Zgodnie z zapowiedziami we wspomnianej produkcji dostępnych będzie ponad 20 regionów z „tysiącami ciekawych miejsc”. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jakie atrakcje przygotowali deweloperzy z Everstone Studio.

Odkryj zapierający dech w piersiach otwarty świat, z przygodową rozgrywką akcji i zaawansowanymi postępami RPG. Zostań młodym mistrzem miecza w niespokojnej erze Chin w X wieku i wyrusz na wyprawę, która pozwoli Ci odkryć tajemnice własnej tożsamości – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Where Winds Meet zaplanowana jest na 14 listopada 2025 roku. Wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja Everstone Studio dystrybuowana będzie w modelu free-to-play.

Źródło:https://youtu.be/gyjHNix6x9E

Tagi:

News
zwiastun
free-to-play
gameplay trailer
sandbox
action-RPG
fantasy
otwarty świat
fragmenty rozgrywki
Where Winds Meet
NetEase Games
Everstone Studio
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112