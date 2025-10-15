Where Winds Meet na kolejnym zwiastunie. Otwarty świat zaoferuje sporo atrakcji

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Where Winds Meet. NetEase Games i deweloperzy z Everstone Studio nie zwalniają jednak tempa i ponownie podgrzewają atmosferę wokół wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem kolejny gameplay trailer nadchodzącego action-RPG, który przeniesie graczy do fantastycznej wersji Chin z końcówki X wieku.

Nowy zwiastun Where Winds Meet prezentuje otwarty świat gry

Najnowszy zwiastun Where Winds Meet skupia się na prezentacji otwartego świata, który gracze będą mieli okazję zwiedzać w trakcie rozgrywki. Zgodnie z zapowiedziami we wspomnianej produkcji dostępnych będzie ponad 20 regionów z „tysiącami ciekawych miejsc”. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jakie atrakcje przygotowali deweloperzy z Everstone Studio.