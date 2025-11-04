Chińskie RPG akcji wkracza na światowy rynek. Ogromne zainteresowanie Where Winds Meet przed premierą

Where Winds Meet, którego ostatni zwiastun mogliśmy zobaczyć w połowie października, wzbudza niemałe zainteresowanie wśród graczy. Okazuje się bowiem, że dokonano już siedem milionów wstępnych rejestracji na całym świecie. Globalna premiera gry nadciąga wielkimi krokami.

7 milionów graczy czeka na Where Winds Meet. Premiera już 14 listopada

Chociaż fakt wstępnej rejestracji sam w sobie nie gwarantuje bezpośrednio takiej samej liczby aktywnych użytkowników, to obecny całkowity wynik siedmiu milionów jest wyraźnym wskaźnikiem wysokiego poziomu zainteresowania. Gra ma już za sobą udany start na rynku chińskim, gdzie po pierwszej premierze na PC odnotowała imponujący wynik ponad trzech milionów pobrań w ciągu zaledwie czterech dni.