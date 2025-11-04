Zaloguj się lub Zarejestruj

Chińskie RPG akcji wkracza na światowy rynek. Ogromne zainteresowanie Where Winds Meet przed premierą

Patrycja Pietrowska
2025/11/04 10:00
Nadchodząca, darmowa gra akcji gromadzi miliony fanów jeszcze przed debiutem.

Where Winds Meet, którego ostatni zwiastun mogliśmy zobaczyć w połowie października, wzbudza niemałe zainteresowanie wśród graczy. Okazuje się bowiem, że dokonano już siedem milionów wstępnych rejestracji na całym świecie. Globalna premiera gry nadciąga wielkimi krokami.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

7 milionów graczy czeka na Where Winds Meet. Premiera już 14 listopada

Chociaż fakt wstępnej rejestracji sam w sobie nie gwarantuje bezpośrednio takiej samej liczby aktywnych użytkowników, to obecny całkowity wynik siedmiu milionów jest wyraźnym wskaźnikiem wysokiego poziomu zainteresowania. Gra ma już za sobą udany start na rynku chińskim, gdzie po pierwszej premierze na PC odnotowała imponujący wynik ponad trzech milionów pobrań w ciągu zaledwie czterech dni.

Globalna premiera Where Winds Meet, którego wydawcą jest NetEase Games, została ostatecznie ustalona na 14 listopada. Tytuł będzie dostępny dla graczy na platformach PlayStation 5 oraz PC.

Where Winds Meet to epickie RPG akcji z otwartym światem, osadzona w bogatej tradycji wuxia. Akcja rozgrywa się w burzliwych realiach X-wiecznych Chin, gdzie wcielasz się w młodego mistrza miecza, odkrywającego zapomniane prawdy i tajemnice własnej tożsamości. Gdy wiatr porusza góry i rzeki, tak i twoja legenda będzie wzrastać. – brzmi opis gry.

Twórcy z Everstone Studio podkreślają, że świat gry oferuje rozległe możliwości eksploracji, a także liczne aktywności poboczne. Skala projektu jest duża; na graczy, którzy preferują rozgrywkę solo, czeka ponad 150 godzin zawartości. Gra będzie dostępna w ramach modelu free-to-play.

Źródło:https://gamingbolt.com/where-winds-meet-crosses-7-million-pre-registrations-ahead-of-next-weeks-global-launch

News
PC
gra akcji
free-to-play
premiera
RPG
otwarty świat
PlayStation 5
NetEase
free to play
rejestracja
Where Winds Meet
NetEase Games
Everstone Studio
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

