Where Winds Meet domyka kampanię Kaifeng. Finałowy boss zmienia formy znanych przeciwników

Mikołaj Berlik
2026/01/09 15:00
Aktualizacja 1.2 wprowadza surrealistyczną walkę i zapowiada kolejne atrakcje fabularne.

Aktualizacja 1.2 do Where Winds Meet oficjalnie kończy rozdział Kaifeng, wprowadzając finałowego bossa obecnej kampanii. Choć patch był dostępny technicznie wcześniej, teraz trafia do wszystkich graczy wraz z pełną zawartością, w tym nowym wyzwaniem fabularnym.

Where Winds Meet – finał Kaifeng i Phantom

W finałowej walce protagonista staje nad brzegiem jeziora w świetle księżyca, mierząc się z tajemniczym przeciwnikiem. Starcie szybko przybiera surrealistyczną formę świat zmienia się w malarską wizję, a gracz musi zmierzyć się z Phantomem, bossem zdolnym do zmiany kształtu.

Phantom przybiera formy wcześniejszych przeciwników, takich jak River Master, Dao Lord, Murong Yuan czy Zheng E, zmuszając graczy do przypomnienia sobie ich schematów ataków. Każde uderzenie rozlewa się po arenie niczym pociągnięcia pędzla, tworząc efekt przypominający tusz na płótnie i podkreślając artystyczny charakter starcia.

Zakończenie kampanii Kaifeng nie oznacza końca rozwoju gry. 22 stycznia zadebiutuje nowy region – Nine Mortal Ways Base. Wcześniej, bo 16 stycznia, gracze otrzymają Mistveil Prison Puzzle Cave oraz Guild Battle Preseason Event.

Na 25 stycznia w Where Winds Meet zaplanowano nową historię fabularną Whispers Beneath the Moon, a 29 stycznia wystartują wydarzenia Year of Abundance oraz Season-End Dash, domykające aktualny sezon. Warto przypomnieć o imponującym wyniku gry – 9 milionów graczy w pierwsze dwa tygodnie.

Mikołaj Berlik
