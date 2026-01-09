Where Winds Meet domyka kampanię Kaifeng. Finałowy boss zmienia formy znanych przeciwników

Aktualizacja 1.2 do Where Winds Meet oficjalnie kończy rozdział Kaifeng, wprowadzając finałowego bossa obecnej kampanii. Choć patch był dostępny technicznie wcześniej, teraz trafia do wszystkich graczy wraz z pełną zawartością, w tym nowym wyzwaniem fabularnym.

Where Winds Meet – fina ł Kaifeng i Phantom

W finałowej walce protagonista staje nad brzegiem jeziora w świetle księżyca, mierząc się z tajemniczym przeciwnikiem. Starcie szybko przybiera surrealistyczną formę – świat zmienia się w malarską wizję, a gracz musi zmierzyć się z Phantomem, bossem zdolnym do zmiany kształtu.