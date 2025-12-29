Weteran Dragon Age: "gry AAA stały się zbyt jednorodne i bez duszy, co może otworzyć drzwi dla generatywnej AI"

Według weterana serii Dragon Age, dochodzi do sytuacji w której AI potencjalnie może zrobić grę równie generyczną co duże studia. Tylko czy to ma sens?

Mark Darrah, były producent BioWare odpowiedzialny między innymi za serię Dragon Age oraz Anthem, uważa, że nadmierna ostrożność w segmencie wysokobudżetowych gier AAA sprawia, iż produkcje te stają się coraz bardziej jednorodne i pozbawione charakteru. Jego zdaniem ten trend może powodować, że część graczy zacznie akceptować twórczość generowaną przez sztuczną inteligencję.

Czy twórcy gier AAA sami przyczyniają się do akceptacji AI przez graczy?

Darrah poruszył ten temat w nowym materiale opublikowanym na YouTube, w którym omówił obecną kondycję rynku gier AAA. Jak zauważył, wraz z gwałtownym wzrostem budżetów sięgających dziś setek milionów dolarów, wydawcy coraz częściej stawiają na sprawdzone schematy zamiast oryginalnych pomysłów: