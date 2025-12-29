Zaloguj się lub Zarejestruj

Weteran Dragon Age: "gry AAA stały się zbyt jednorodne i bez duszy, co może otworzyć drzwi dla generatywnej AI"

Według weterana serii Dragon Age, dochodzi do sytuacji w której AI potencjalnie może zrobić grę równie generyczną co duże studia. Tylko czy to ma sens?

Mark Darrah, były producent BioWare odpowiedzialny między innymi za serię Dragon Age oraz Anthem, uważa, że nadmierna ostrożność w segmencie wysokobudżetowych gier AAA sprawia, iż produkcje te stają się coraz bardziej jednorodne i pozbawione charakteru. Jego zdaniem ten trend może powodować, że część graczy zacznie akceptować twórczość generowaną przez sztuczną inteligencję.

Dragon Age: Inkwizycja
Dragon Age: Inkwizycja

Czy twórcy gier AAA sami przyczyniają się do akceptacji AI przez graczy?

Darrah poruszył ten temat w nowym materiale opublikowanym na YouTube, w którym omówił obecną kondycję rynku gier AAA. Jak zauważył, wraz z gwałtownym wzrostem budżetów sięgających dziś setek milionów dolarów, wydawcy coraz częściej stawiają na sprawdzone schematy zamiast oryginalnych pomysłów:

Efekt jest taki, że wszystko staje się coraz bardziej beżowe, coraz bardziej podobne do siebie.

Według byłego producenta BioWare, ogromne i często trudne do udźwignięcia koszty produkcji sprawiają, że wydawcy podejmują coraz mniej ryzyka, próbując tworzyć gry, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców lub przynajmniej nikogo nie urażą. W praktyce prowadzi to jednak do zalewu produkcji, które są zbyt homogeniczne. Jako przykłady Darrah wskazuje takie tytuły jak Assassin’s Creed, Horizon czy Hogwarts Legacy, mimo że powstają w różnych studiach, w dużej mierze opierają się na bardzo podobnej formule. W tym kontekście Darrah odniósł się także do rosnącej akceptacji dla generatywnej sztucznej inteligencji w branży kreatywnej:

Jednym z powodów, dla których niektórzy konsumenci mogą być skłonni zaakceptować generatywną AI, jest to, że w pewnym stopniu czują, iż duża część współczesnych mediów już teraz jest pozbawiona duszy. Proces przepuszczania sztuki przez czysto komercyjny filtr wygładził ją do tego stopnia, że zniknęła cała chropowatość, dusza i duch tego, co konsumują. Skoro tak, to dlaczego nie pozwolić, aby stworzył to robot?

Darrah zaznaczył jednak, że sam nie zgadza się z takim podejściem, dodając jedynie, że być może właśnie do tego doprowadziła obecna sytuacja. Jednocześnie podkreśla się, że duża część odbiorców wciąż zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystaniu generatywnej AI w tworzeniu sztuki. Wystarczy spojrzeć na niedawną falę krytyki jaka spadła na Larian Studios po ujawnieniu, że studio badało możliwość użycia technologii AI przy pracach nad Divinity.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/dragon-age/dragon-age-and-anthem-veteran-argues-risk-averse-aaa-games-have-become-too-homogenous-and-soulless-which-might-lead-fans-to-accept-generative-ai/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

