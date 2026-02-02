Mass Effect 5 powinien być bardziej „w stylu Bethesdy”? Twórca Skyrima radzi deweloperom z BioWare

Tylko co na to fani?

Produkcja Mass Effecta 5 nabiera rozpędu. Electronic Arts obecnie poszukuje Dyrektora Produkcji do nowej odsłony przygód Shepard. Teraz głos w sprawie nowej gry BioWare zabrał Bruce Nesmith, były wieloletni pracownik Bethesda i główny projektant Skyrim. Jego zdaniem Mass Effect 5 mógłby znacząco zyskać, gdyby BioWare odważniej sięgnęło po inspiracje z nowoczesnych gier fabularnych i otwartych światów.

Mass Effect 5 powinien więcej czerpać ze współczesnych gier, w tym produkcji Bethesdy?

Nesmith uważa, że siłą uniwersum Mass Effect zawsze było bogate lore, wyraziści bohaterowie i mocna narracja. Jednocześnie wskazuje na problem, który jego zdaniem towarzyszył serii przez lata, czyli mechaniki sprawiające wrażenie technologicznie opóźnionych względem konkurencji.