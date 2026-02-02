Mass Effect 5 powinien być bardziej „w stylu Bethesdy”? Twórca Skyrima radzi deweloperom z BioWare

Mass Effect 5 powinien więcej czerpać ze współczesnych gier, w tym produkcji Bethesdy?
Nesmith uważa, że siłą uniwersum Mass Effect zawsze było bogate lore, wyraziści bohaterowie i mocna narracja. Jednocześnie wskazuje na problem, który jego zdaniem towarzyszył serii przez lata, czyli mechaniki sprawiające wrażenie technologicznie opóźnionych względem konkurencji.
Miałbym nadzieję, że spróbują wziąć swoje uniwersum i stworzyć z niego nowoczesną grę. Jednym z zarzutów wobec Mass Effect było to, że zawsze sprawiał wrażenie tytułu o jedną generację do tyłu. Postacie były świetne, historie były znakomite, ale rozgrywka często wydawała się przestarzała. Tego po prostu brakowało.
Były projektant Bethesdy dodaje, że połączenie narracyjnych atutów BioWare z bardziej współczesnym podejściem do projektowania systemów mogłoby zaowocować wyjątkowo mocnym tytułem:
Jeśli udałoby się połączyć te elementy z nowoczesnymi rozwiązaniami, mogłaby z tego wyjść fantastyczna gra.
W kontekście inspiracji Nesmith wskazuje konkretny przykład, który jego zdaniem idealnie pasowałby do kosmicznego uniwersum serii:
Myślę, że wyciągnięcie lekcji z Baldur's Gate 3 bardzo dobrze pasowałoby do Mass Effect.
Nie kryje też sympatii do filozofii projektowania gier znanej z jego byłego miejsca pracy i uważa, że właśnie taki kierunek mógłby przypaść fanom do gustu:
Szczerze mówiąc, uważam, że powinni spróbować stworzyć grę bliższą stylowi Bethesdy.
Jednocześnie podkreśla, że nie chodzi o całkowite przekształcenie Mass Effect w piaskownicę z perspektywy pierwszej osoby. Według niego gracze od dawna czekają na rozbudowaną, otwartą grę science fiction, bogatą w zawartość i pozwalającą swobodniej eksplorować świat.
Fani Mass Effect oszaleliby na punkcie czegoś takiego. Ale jestem byłym pracownikiem Bethesdy, więc pewnie mówię tak o wielu rzeczach.