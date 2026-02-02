Zaloguj się lub Zarejestruj

Mass Effect 5 powinien być bardziej „w stylu Bethesdy”? Twórca Skyrima radzi deweloperom z BioWare

Radosław Krajewski
2026/02/02 10:00
Tylko co na to fani?

Produkcja Mass Effecta 5 nabiera rozpędu. Electronic Arts obecnie poszukuje Dyrektora Produkcji do nowej odsłony przygód Shepard. Teraz głos w sprawie nowej gry BioWare zabrał Bruce Nesmith, były wieloletni pracownik Bethesda i główny projektant Skyrim. Jego zdaniem Mass Effect 5 mógłby znacząco zyskać, gdyby BioWare odważniej sięgnęło po inspiracje z nowoczesnych gier fabularnych i otwartych światów.

Mass Effect 5

Mass Effect 5 powinien więcej czerpać ze współczesnych gier, w tym produkcji Bethesdy?

Nesmith uważa, że siłą uniwersum Mass Effect zawsze było bogate lore, wyraziści bohaterowie i mocna narracja. Jednocześnie wskazuje na problem, który jego zdaniem towarzyszył serii przez lata, czyli mechaniki sprawiające wrażenie technologicznie opóźnionych względem konkurencji.

Miałbym nadzieję, że spróbują wziąć swoje uniwersum i stworzyć z niego nowoczesną grę. Jednym z zarzutów wobec Mass Effect było to, że zawsze sprawiał wrażenie tytułu o jedną generację do tyłu. Postacie były świetne, historie były znakomite, ale rozgrywka często wydawała się przestarzała. Tego po prostu brakowało.

Były projektant Bethesdy dodaje, że połączenie narracyjnych atutów BioWare z bardziej współczesnym podejściem do projektowania systemów mogłoby zaowocować wyjątkowo mocnym tytułem:

Jeśli udałoby się połączyć te elementy z nowoczesnymi rozwiązaniami, mogłaby z tego wyjść fantastyczna gra.

W kontekście inspiracji Nesmith wskazuje konkretny przykład, który jego zdaniem idealnie pasowałby do kosmicznego uniwersum serii:

Myślę, że wyciągnięcie lekcji z Baldur's Gate 3 bardzo dobrze pasowałoby do Mass Effect.

Nie kryje też sympatii do filozofii projektowania gier znanej z jego byłego miejsca pracy i uważa, że właśnie taki kierunek mógłby przypaść fanom do gustu:

Szczerze mówiąc, uważam, że powinni spróbować stworzyć grę bliższą stylowi Bethesdy.

Jednocześnie podkreśla, że nie chodzi o całkowite przekształcenie Mass Effect w piaskownicę z perspektywy pierwszej osoby. Według niego gracze od dawna czekają na rozbudowaną, otwartą grę science fiction, bogatą w zawartość i pozwalającą swobodniej eksplorować świat.

Fani Mass Effect oszaleliby na punkcie czegoś takiego. Ale jestem byłym pracownikiem Bethesdy, więc pewnie mówię tak o wielu rzeczach.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:21

Gość łączy "postęp technologiczny" i Bethesda w jednym zdaniu? Odważnie.




