Weteran BioWare krytykuje graczy, którzy pragną porażek gier jeszcze przed ich premierą. „Oni są bardzo zdeterminowani”

Niedawno David Gaider przyznał, że sukces Baldur’s Gate 3 może zostać źle odebrany przez wydawców, którzy będą zmuszali studia do bardziej wytężonej pracy, przeznaczając na to o połowę mniej środków. Teraz były scenarzysta BioWare odpowiedzialny za Baldur's Gate 2, Star Wars: Knights of the Old Republic oraz trzy pierwsze odsłony Dragon Age poruszył temat rosnącego problemu tzw. „antyfanów”. Są to gracz, którzy aktywnie działają na szkodę gier, które nie spełniają ich oczekiwań.

David Gaider uważa, że “antyfani” szkodzą całej branży gier