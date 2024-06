Westernowa epopeja Horizon: An American Saga na nowym zwiastunie. Tak wygląda dzieło życia Kevina Costnera

Do sieci trafił kolejny zwiastun epickiej opowieści w reżyserii Kevina Costnera. Western Horizon: An American Saga budzi wielkie emocje.

Horizon: An American Saga to epickie dzieło Kevina Costnera. Gwiazdor powrócił tym razem do reżyserii i wystąpił również w głównej roli. Na ten film postawił wszystko, nawet sfinansował jego produkcję. Podczas pokazu w trakcie Festiwalu Filmowego w Cannes otrzymał owację na stojąco i nie krył wzruszenia. Jednak film spotkał się także z mieszanymi recenzjami. Warto też przypomnieć, że Costner miał ogromne problemy z pozyskaniem wytwórni, która zechce wyłożyć pieniądze na produkcję. To właśnie dlatego postanowił zrobić ten film za własne pieniądze. To także z powodu Horyzontu porzucił rolę w serialu Yellowstone i popadł w konflikt z jego realizatorami i wytwórnią Paramount.

Horizon: An American Saga na nowym zwiastunie promocyjnym

O filmie mówi się jako dziele życia słynnego aktora i domknięciu jego wieloletniej kariery. On sam w jednym z wywiadów określił swoje nowe widowisko jako wielkie wyzwanie i przyznał, że praca nad filmem była o wiele trudniejsza niż nad Tańczącym z wilkami, który również wyreżyserował wiele lat temu.