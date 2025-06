Wersja No Man’s Sky na Nintendo Switch 2 bezpłatna dla posiadaczy gry. Pojawiła się też aktualizacja Beacon

W kwietniu ukazała się aktualizacja wprowadzająca szereg poprawek do No Man’s Sky. Teraz deweloperzy z Hello Games powrócili z nowymi wieściami dotyczącymi kosmicznej produkcji. Kolejny update to między innymi wprowadzenie pełnego, darmowego wsparcia dla Nintendo Switch 2, a także przemodelowanie systemu zarządzania osadami.