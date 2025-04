Hello Games ulepsza No Man’s Sky. Najnowsza aktualizacja koncentruje się na poprawkach

W poprzednim miesiącu ukazała się aktualizacja Relics , która wprowadziła nowy system kolekcjonowania i wystawiania skamielin. Najnowsza łatka opatrzona numerem 5.63 stanowi natomiast kontynuację wysiłków Hello Games w kierunku doskonalenia No Man's Sky poprzez eliminację usterek i optymalizację wrażeń z rozgrywki.

Hello Games udostępniło nową, eksperymentalną aktualizację No Man’s Sky na PC. Najnowsza łatka, oznaczona numerem 5.63, nie wprowadza rewolucyjnych nowości w mechanice gry, lecz skupia się przede wszystkim na usunięciu licznych błędów zgłaszanych przez społeczność graczy oraz na poprawie ogólnej stabilności rozgrywki.

Wśród problemów, które zostały naprawione, znajdują się między innymi wydłużony czas ładowania podczas lądowania na planetach oraz rzadki błąd powodujący zawieszenie gry podczas korzystania z lasera górniczego w egzopojeździe. Aktualizacja rozwiązuje również problem z nieprawidłowym zachowaniem wędrujących postaci niezależnych w trybie wieloosobowym oraz eliminuje błąd, który mógł przenosić graczy do niedostępnych lokacji podczas dołączania do sesji multiplayer w określonych systemach.

Znaczną część aktualizacji poświęcono poprawkom związanym z systemem skamielin wprowadzonym w aktualizacji Relics. Zespół usunął szereg problemów dotyczących dekoracji ze skamielin, w tym brakujące ikony czy znikanie modeli po ich przeniesieniu. Gracze doświadczali również problemów z brakującym tekstem czy nieprawidłowo umieszczonymi znacznikami, które również zostały naprawione.

Pełna lista zmian i poprawek wprowadzonych w aktualizacji dostępna jest w tym miejscu. Łatka trafiła na PC. Przypomnijmy, że No Man’s Sky zadebiutowało w sierpniu 2016 roku. Produkcja Hello Games jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

