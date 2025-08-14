Wednesday ze zwiastunem finałowych odcinków 2. sezonu. Zaskakujący powrót uśmierconej postaci

Pierwsza połowa drugiego sezonu Wednesday już za nami, więc czas szykować się na premierę finałowych odcinków. Netflix właśnie opublikował pierwszy zwiastun drugiej połowy drugiego sezonu swojego najpopularniejszego anglojęzycznego serialu. Materiał zawiera niespodziankę dla fanów serialu, czyli wielki powrót dyrektorki Weems, w którą wciela się Gwendoline Christie. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Wednesday – zwiastun drugiej połowy 2. sezonu

Weems zginęła w pierwszym sezonie Wednesday. Bohaterka jednak nie powróci do żywych, ale zgodnie z tym, co możemy zobaczyć w trailerze, będzie ukazywać się tytułowej bohaterce pod postacią ducha. Stanie się duchową przewodniczką dla młodej Addams.