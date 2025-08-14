Zaloguj się lub Zarejestruj

Wednesday ze zwiastunem finałowych odcinków 2. sezonu. Zaskakujący powrót uśmierconej postaci

Radosław Krajewski
2025/08/14 16:45
Takiego obrotu spraw żaden fan serialu nie mógł się spodziewać.

Pierwsza połowa drugiego sezonu Wednesday już za nami, więc czas szykować się na premierę finałowych odcinków. Netflix właśnie opublikował pierwszy zwiastun drugiej połowy drugiego sezonu swojego najpopularniejszego anglojęzycznego serialu. Materiał zawiera niespodziankę dla fanów serialu, czyli wielki powrót dyrektorki Weems, w którą wciela się Gwendoline Christie. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Wednesday
Wednesday

Wednesday – zwiastun drugiej połowy 2. sezonu

Weems zginęła w pierwszym sezonie Wednesday. Bohaterka jednak nie powróci do żywych, ale zgodnie z tym, co możemy zobaczyć w trailerze, będzie ukazywać się tytułowej bohaterce pod postacią ducha. Stanie się duchową przewodniczką dla młodej Addams.

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy/showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona – brzmi oficjalny opis drugiego sezonu.

W obsadzie znaleźli się: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor oraz Hunter Doohan.

Przypomnijmy, że druga połowa drugiego sezonu Wednesday zadebiutuje już 3 września na Netflixie.

