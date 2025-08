Wednesday – recenzja pierwszej połowy 2 sezonu. Strachy na lachy

Wakacyjna przerwa upłynęła Wednesday Addams (Jenna Ortega) na polowaniu na straszliwego mordercę. “Niewinne” zajęcie nastolatki wydaje się jednak niczym w porównaniu do tego, co czeka ją w nowym roku szkolnym. Dziewczyna powraca do murów szkoły Nevermore nie sama, lecz ze swoim młodszym bratem Pugsley’em (Isaac Ordonez), który niczym wujek Fester (Fred Armisen), opanował moc elektryczności. W szkole dla dziwolągów panują nowe zasady pod czujnym okiem świeżo upieczonego dyrektora Barry’ego Dorta (Steve Buscemi). Chce on przywrócić odrzucone przez poprzednią dyrektorkę tradycje, w tym zorganizowania wielkiej gali, w tym celu oferując Morticii (Catherine Zeta-Jones) stanowisko przewodniczącej fundacji. Szybko jednak okazuje się, że nowy rok szkolny będzie dla Wednesday pełny detektywistycznej pracy. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że ma swojego prześladowca, na domiar złego dochodzi do makabrycznej zbrodni, a jej wizja utraty przyjaciółki popycha ją do rozwikłania wszystkich tych zagadek. Wednesday nie wie jednak, że w całą sprawę zamieszane są straszliwe moce.

Drugi sezon nie traci czasu i po poznaniu kilku nowych bohaterów, a także wyjaśnieniu relacji między tymi już znanymi, jak chociażby między Enid i Ajaxem, widz zostaje wrzucony w zupełnie nową intrygę, której stawka zdaje się o wiele większa niż w pierwszym sezonie. Wednesday korzysta ze swoich nadludzkich proroczych umiejętności, dowiadując się, że jej przyjaciółce grozi ogromne niebezpieczeństwo, jednocześnie prowadząc śledztwo, kto stoi za tajemniczymi śmierciami. Na domiar złego nastolatka zmaga się z prześladowcą, który utrudnia jej życia, a nawet naraża życia jej kolegów, aby tylko odwrócić jej uwagę. W nowych odcinkach serialu dzieje się więc sporo, a gdy dodamy do tego osobne wątki dla Pugsley’a Morticii, Enid i innych pobocznych postaci, każdy z epizodów po brzegi wypchany jest zawartością, więc miejscami nawet brakuje miejsca na złapanie oddechu.

Ten sezon w dużo mniejszym stopniu skupia się na samej szkole, chociaż nie brakuje miejsca na wątki bardziej „nastoletnie”. Przoduje w tym Endi, która nie jest już tym samym małym i przestraszonym wilczkiem, ale dorastającą wilczycą, która chętnie romansuje i pomaga Wednesday w jej śledztwie, tym samym narażając swoje życie. Jeżeli gdzieś jeszcze szukać „szkolnych” wątków w drugim sezonie, to również w wątku Pugsley’a, który musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaprzyjaźniając się z Eugenem, ale również znajdując nowego przyjaciela, tym samym rozpoczynając małą inwazję zombie.

Sporo nowości

Serial udanie w drugim sezonie wprowadza nowe postacie. Zdecydowanym ulubieńcem fanów może stać się profesor Orloff, grany przez Christophera Lloyda. Już sam pomysł na tę postać budzi spory podziw, a gdy dodamy do tego, że to belfer starej daty, przysparza to wielu ciekawych, a przy tym zabawnych sytuacji. Świetnie radzi sobie również Steve Buscemi jako nowy dyrektor Barry Dort, który gra we własną grę, manipulując ludźmi, nie tylko dla własnych zysków, ale również, aby nie dopuścić do powtórki z sytuacji z poprzedniego roku szkolnego, pod rządami Larissy Weems. Warto również wyróżnić Evie Templeton, która wciela się w Agnes DeMille, jeszcze bardziej przerażającą postać od samej Wednesday Addams.