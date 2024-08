Według twórcy Indiana Jones and the Great Circle „nigdy nie mogłoby być strzelanką”

Indiana Jones and the Great Circle skupi się na walce wręcz

Jeszcze w czerwcu bieżącego roku informowaliśmy, że twórcy Indiana Jones and the Great Circle chcą trafić do „szerszej publiczności”. Oznacza to, że produkcja zaoferować ma więcej przygód i łamigłówek, a tytułowy bohater będzie stawiał przede wszystkim na spryt, a nie na udział w strzelaninach. Choć Indy często wdaje się w bójki, „w jego naturze nie leży bycie wojownikiem”.

Indiana Jones nie jest rewolwerowcem, prawda? Nie wchodzi z bronią w ręku w różne sytuacje. Więc gra nigdy nie mogłaby być strzelanką, nie powinna nią być. Ale walka wręcz ma sens. – przekazał Jens Andersson.

Warto zaznaczyć, że wielu członków zespołu MachineGames wcześniej pracowało nad Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay od Starbreeze Studios, które było pierwszoosobową grą akcji z naciskiem na walkę wręcz. Jednak, jak zauważa Andersson, pięściarskie starcia w „Indiana Jones and the Great Circles” są „znacznie bardziej pół-chaotyczne”, aby lepiej oddać humor i charakterystyczny styl serii.

On nie jest wojownikiem, to nie leży w jego naturze, mimo że cały czas bierze udział w walkach. To nieprawdopodobny bohater, szczęściarz – jak możemy to odwzorować w rozgrywce, sprawić, by gracz poczuł ten humor, jak to przekazać? W porównaniu nawet do Riddicka, który ma inny styl walki wręcz, [The Great Circle – dop. red.] jest o wiele bardziej pół-chaotyczne, wiele rzeczy w otoczeniu – garnki czy patelnie – można podnieść i roztrzaskać na głowach ludzi. – wyjaśnia deweloper.