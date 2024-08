Indiana Jones and the Great Circle ma być „naprawdę dużą” grą. Tytuł zaoferuje mnóstwo opcjonalnej zawartości

Kilka dni temu poznaliśmy oficjalną datę premiery Indiana Jones and the Great Circle na PC oraz Xboxach Series X/S. Wcześniej dowiedzieliśmy się także, że gra zaoferuje polski dubbing, a tytułowemu bohaterowi głosu użyczy Albert Osik. Podczas ostatniej rozmowy deweloperów z IGN poruszono natomiast temat rozmiaru produkcji oraz możliwości powrotu do odwiedzonych już obszarów.

Twórcy Indiana Jones and the Great Circle o rozmiarze gry i możliwości powrotu do różnych obszarów

Na tegorocznych targach gamescom nie zabrakło twórców Indiana Jones and the Great Circle. Podczas rozmowy z IGN poruszony został temat rozmiaru produkcji i jak przyznają sami deweloperzy, gra ma być „naprawdę duża”. Dodatkowo gracze mogą liczyć na możliwość powrotu do odwiedzonych już wcześniej obszarów.