Twórcy Indiana Jones i Wielki Krąg chcą trafić do „szerszej publiczności”. Więcej łamigłówek, mniej strzelaniny

Przedstawiciele studia MachineGames udzielili niedawno wywiadu dla podcastu Xbox. Twórcy, którzy w swoim portfolio mają gry z serii Wolfenstein, wyjaśnili, że w przypadku Indiana Jones i Wielki Krąg chcą trafić do „szerszej publiczności”, tworząc „prawdziwą grę przygodową”. W przeciwieństwie do poprzednich produkcji deweloperów tytułowy bohater ma przede wszystkim stawiać na spryt, a nie strzelaniny i walkę.

Przyzwyczailiśmy się do ciężkiej broni. To jest trochę inne. Tworzymy tutaj prawdziwą grę przygodową, taką, która jest nieco bardziej skierowana do szerszej publiczności, co jest dla nas czymś nowym. Naszym priorytetem było zachowanie wierności postaci Indy'ego i tego, kim jest przede wszystkim. Jest normalnym człowiekiem. Nie jest superbohaterem w pelerynie. Ma wady, popełnia błędy, potyka się. Jego ruch jest ciężki, a akcja ma ten szorstki klimat. Ale jednocześnie jest dość wysportowany, jest doskonałym wojownikiem i ma też ogromną ilość szczęścia.

Jest to coś, na czym bardzo się skupiliśmy, jeśli chodzi o rozgrywkę. Indy rozwiązuje problemy przede wszystkim za pomocą umysłu i naprawdę polega na sprycie, a nie na przesadnej walce, którą widzieliśmy lub robiliśmy wcześniej w grach Wolfenstein. Tak więc, podczas gry, wybór bardziej autentycznej ścieżki skradania się lub po prostu klasycznej walki na pięści, przyniesie graczowi korzyści i, w większości przypadków, zapewni również bardzo zabawne i wymagające doświadczenie. – wyjaśniają deweloperzy z MachineGames.