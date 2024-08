Indiana Jones i Wielki Krąg zmusi graczy do myślenia. Zagadki będą „wymagające”

Wczoraj informowaliśmy, że polscy gracze walczą o niższą cenę Indiana Jones i Wielki Krąg na Steam. W sieci pojawiły się tymczasem nowe informacje na temat wspomnianego tytułu. Jeden z deweloperów zapowiedział bowiem, że zagadki w nadchodzącej produkcji MachineGames będą „wymagające”.

Twórcom Indiana Jones i Wielki Krąg zależało na stworzeniu „porządnych łamigłówek”

Kilkoma informacjami na temat zagadek w Indiana Jones i Wielki Krąg w rozmowie z redakcją PC Gamer podzielił się Jens Andersson, czyli dyrektor kreatywny gry. Deweloper podkreślił, że twórcom zależało, by łamigłówki dostępne we wspomnianej produkcji stanowiły wyzwanie. MachineGames nie chciało, by całość sprowadzała się do zwykłego przerywnika filmowego, w którym bohater pociąga za dźwignię i uruchamia stary mechanizm.