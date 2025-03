Fizyczne wydanie Indiana Jones and the Great Circle na PS5 będzie wymagało pobierania przez internet

Bliżej początku marca studio odpowiedzialne za Indiana Jones and the Great Circle podzieliło się datą premiery gry na PlayStation 5 - w grudniu ubiegłego roku doczekaliśmy się wyłącznie wersji na PC oraz Xbox Series X/S. Powoli zbliżamy się do tego wydarzenia, dzięki czemu w sieci pojawiają się kolejne informacje od deweloperów dotyczące nowego wydania.

Indiana Jones and the Great Circle - nowe wieści o wydaniu na PlayStation 5

Na Twitterze/X pojawił się wpis autorstwa Bethesdy zapowiadający Indiana Jones and the Great Circle w wersji kolekcjonerskiej na PlayStation 5. Na udostępnionej grafice możemy również przeczytać, że ta edycja będzie wymagała połączenia z internetem w trakcie jej instalacji, aby pobrać dodatkową zawartość. Nie jest to wydanie nie posiadające płyty, ponieważ widnieje informacja o jej obecności.