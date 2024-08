Według twórcy Dying Light: The Beast branża gier zmierza w kierunku mniejszych projektów

Serwis gamesindustry.biz miał okazję porozmawiać na tegorocznych targach gamescom z Tymonem Smektałą. Zgodnie z przekazanymi przez dewelopera informacjami, Dying Light: The Beast pierwotnie miało stanowić drugi dodatek do Dying Light 2, jednak ubiegłoroczny wyciek pokrzyżował plany studia.

Mieliśmy tygodniowe spotkanie w naszym studiu, próbując przedyskutować, co możemy z tym zrobić. Jednym z pomysłów było to, że moglibyśmy stworzyć kolejny projekt oparty na niektórych pomysłach z DLC, ale potraktować go jako coś nowego. Byliśmy tym podekscytowani. Naprawdę czujemy się, jakbyśmy byli dziesięć lat młodsi. – przekazał Smektała.