Techland rejestruje nowy znak towarowy dla marki Dying Light. Twórcy mogą szykować nowy projekt

Rejestracja znaku towarowego DYING LIGHT: THE BEAST™ ma obejmować kategorie etui na telefony komórkowe; filmy kinematograficzne z grami komputerowymi; kasety z grami komputerowymi; płyty z grami komputerowymi; urządzenia peryferyjne komputerowe; muzykę cyfrową do pobrania z Internetu; oprogramowanie komputerowe do pobrania na telefony komórkowe, a mianowicie oprogramowanie do gier komputerowych; instrukcje obsługi gier komputerowych do pobrania; oprogramowanie gier komputerowych do pobrania; oprogramowanie komputerowe do pobrania w celu zwiększenia możliwości audiowizualnych aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów nieruchomych i ruchomych; programy gier elektronicznych do pobrania; oprogramowanie gier elektronicznych do pobrania; oprogramowanie gier elektronicznych do pobrania do użytku na telefonach komórkowych i komputerach przenośnych; interaktywne programy gier do pobrania; interaktywne multimedialne programy gier komputerowych do pobrania; pliki multimedialne do pobrania zawierające grafikę, tekst, dźwięk, wideo, gry i łącza internetowe dotyczące gier interaktywnych, wideo, elektronicznych i mobilnych; pliki muzyczne do pobrania; programy gier wideo do pobrania; oprogramowanie gier wideo do pobrania; elektroniczny organizer osobisty; dopasowane folie z tworzyw sztucznych znane jako skóry do pokrywania i ochrony urządzeń elektronicznych, mianowicie telefonów komórkowych; karty graficzne; zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami; paski do telefonów komórkowych; podkładki pod mysz; nagrane oprogramowanie komputerowe do telefonów komórkowych, mianowicie oprogramowanie do gier komputerowych; nagrane oprogramowanie do gier komputerowych; nagrane oprogramowanie do gier wideo; nagrane programy do gier wideo.