Tajni agenci trafią na Switcha 2. James Bond i Hitman na nowej konsoli od Nintendo

Agent 007 wraz z Agentem 47 zmierzają na nową konsolę Nintendo. Spodziewaliście się? Dla fanów szpiegowskich filmów i skradanek, będzie to idealna okazja, aby sięgnąć po nową konsolę Nintendo Switch 2.

Nowy James Bond i Hitman trafią na Switcha 2

Jeśli kochacie Jamesa Bonda i konsolę przenośną od Nintendo, to z pewnością ucieszy was fakt, że IOI Interactive oficjalnie zapowiedziało dzisiaj nową grę o tym tajnym agencie, która pojawi się na Switchu 2. Produkcja będzie nosiła nazwę Project 007. Podczas prezentacji Nintendo, gdy tylko zabrzmiała znajoma melodia Bonda, wszystko niemal stało się jasne. Tajemnicza zapowiedź nie zdradza niestety nic poza tym, że gra powstaje. Pierwszy raz jakieś głosy na temat istnienia Project 007 pojawiły się jeszcze w 2021 roku, ale później słuch o tej produkcji zaginął, aż do 2023 roku, gdzie mogliśmy zobaczyć charakterystyczną sekwencję z lufą pistoletu – tyle i aż tyle. Dziś wiemy tylko, że nowy James Bond pojawi się na Switchu 2 i nic ponad to.